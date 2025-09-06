藍色控上衣、安全帶護套「完美融合」　國道警寄罰單...法官說免罰

▲一名陳女在國道上被抓未繫安全帶，法院細查是安全帶使用藍色護套跟上衣顏色重疊，撤銷罰單。（示意圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

一名陳女喜好水藍色，把轎車安全帶裝上水藍色保護套，一日卻收到在國道上未繫安全帶的罰單。陳女看了照片，回想當下是在副駕，當天也穿著水藍色上衣，又剛好轉身處理小孩的事情，乍看感覺沒繫安全帶，但細看就能察覺，是衣服與護套顏色重疊。陳女還特別拍了保護套佐證，說服法官撤銷罰單。

陳女今年初跟先生駕車南下，行經國1南下115k左右，人在副駕的陳女被警方舉發未繫安全帶，收到一張3千元罰單。陳女不服提起行政訴訟，強調自己有繫安全帶，只是轉身處理小孩的事情，加上身材又比較瘦，才會讓安全帶滑落到胸口以下。

陳女說，當時身穿水藍色衣服，安全帶上有「保護套」也是水藍色，才會讓安全帶不明顯，但細看照片，就可以看到護套外型，倘若沒繫安全帶，護套也不會出現在該位置。

臺中市交通事件裁決處認為，看過照片後，仍認定陳女右手上臂到胸前沒有安全帶，安全帶也沒有沿著肩膀、胸口、腹部完整圍繞身體，並未正確使用安全帶，開罰無誤。

台中高等行政法院地方庭勘驗照片，發現陳女身穿淺色上衣，身體右側有一個淡藍色滾邊造型的寬布，寬布有覆蓋陳女右肩膀下方到胸口下方。陳女當時身體確實是朝後方。

法院認為，陳女所述是回頭處理事情，並且安全帶有使用護套，導致視覺上看不到，經法院仔細核對，發現她的說法可信，且國人確實有使用護套情況，物理上也可見護套是覆蓋在乘客身上，並非懸掛一旁，再比對陳女自行拍攝車內車片，確實有該護套，若當初沒有護套，應無可能專程去尋找該物拍攝。

法院說，雖然臺中市交通事件裁決處認為陳女未依規定完整使用安全帶，但乘車期間，難免身體會轉動，依照客觀狀態與經驗法則，撤銷該罰鍰。