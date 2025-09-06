「放學沒回家」台中慈父跨區尋子15hrs　真相曝光讓人鼻酸

記者許權毅／台中報導

台中市一名施翁從西區一路走到龍井區，整個路程至少要12至15公里。施翁在外遊走被員警發現，心急地跟員警說「孩子讀小學還沒回家。」但員警觀察後，發現施翁可能不是找迷路小孩，而是自己迷途了，經連繫家屬，才得知施翁一早失蹤，又因失智以為得接小孩，但小孩早已成年。警方順利將人送回家後，幽默叮嚀他「別再獨自來龍井玩了！」

▲台中一名施翁以為兒子還在讀小學沒回家，四處尋找，但其實是施翁失智，才四處苦尋。（圖／記者許權毅翻攝）



烏日警分局龍井所警員黃瓊云、廖唯喬日前半夜2時許獲報，一處大樓看見老翁在外徘徊，疑似迷途。員警到場後，發現老翁體力不支，臉上充滿疲倦，且對於自己身在何處、時間也無法說出口，疑似是失智情況。

所幸，老翁能說出住家地址、姓名，讓警方確定他是80歲施翁，住家其實在南區。施翁不明原因出現在龍井區，還跟員警說：「孩子念書，這麼晚還沒回家，來接讀小學的孩子放學...」但員警研判，施翁若有孩子，應已經成年，趕緊聯繫施妻，並將人送返家。

施妻說，一早帶著先生到西區看診，結果一不留神，先生就不見了，在外失聯將近15小時，好險沒有發生意外，先生所說的孩子，確實都早已經成年長大。

員警叮嚀施翁：「別再獨自到龍井區『玩』了，現在已經早上4點多，等等雞就要叫了！趕快休息。」讓施妻也在焦慮中放鬆，更放下心中大石。