保時捷男醉駕！衝進騎樓玻璃門全碎　這銀行超慘...14年前就被撞

記者白珈陽／台中報導

台中市朱姓男子今天（6日）凌晨2時許酒後駕駛1輛黑色保時捷，疑因不勝酒力，回家途中撞進南屯區文心路一段某銀行，導致玻璃門碎裂，幸好無人受傷，但朱男竟肇事逃逸，但車牌掉落遺留現場，警方循線將他查獲，測得酒精濃度超標，偵訊後依法移送。此外，這間銀行在2011年時也曾遭酒駕車輛衝撞，如今又遇上相同事件。

▲朱姓男子酒駕撞進文心路一段某銀行。（圖／記者白珈陽翻攝）



台中市第四警分局指出，南屯區文心路一段某銀行在今日凌晨2時許，遭1輛黑色保時捷撞擊右側玻璃門，造成玻璃碎裂，並波及騎樓停放的1部機車，無人受傷，但肇事車輛倒車後逃離現場。

▲朱男肇事逃逸。（圖／記者白珈陽翻攝）



警方獲報後，根據保時捷遺留現場的車牌，以及周邊路口監視器，迅速掌握肇事駕駛身份，於上午7時許將其查緝到案。據了解，朱姓男子（45歲）肇事前曾前往熱炒店，席間飲酒，結束後酒駕上路，途經文心路與市政路口發生本事故。

朱男向警方說，他因酒後斷片才釀禍，撞擊銀行時瞬間酒醒，但不知如何處理，才選擇倒車逃逸。警方對他實施酒測，酒精濃度達每公升0.5毫克，警方偵訊後依公共危險罪移送台中地檢署偵辦，另肇事逃逸、交通違規等部分，依道交條例製單舉發。

另外，該間銀行曾於2011年凌晨，同樣遭到1輛黑色轎車撞擊，當時該車衝進騎樓，撞飛3部機車，其中1部機車還撞破ATM，導致提款機受損，鈔票差點外露。有民眾聽聞該銀行2度遭酒駕車輛衝撞，替銀行直呼倒霉。

▲▼該銀行曾於2011年，也遭到黑色轎車酒駕衝撞。（圖／民眾提供）

