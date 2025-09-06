　
    • 　
>
國際

衝浪遭6公尺鯊魚咬傷慘死！　澳男水中痛苦尖叫「別咬我」

▲▼鯊魚,大白鯊。（圖／CFP）

▲ 男子衝浪遭鯊魚咬死。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲雪梨北部海灘迪瓦艾（Dee Why）附近海域6日驚傳致命鯊魚攻擊事件，一名50多歲男子衝浪時遭大型鯊魚咬傷，被救上岸後仍傷重不治，為雪梨逾3年半來第一起鯊魚致死案例。

綜合《衛報》及《路透》等外媒，新南威爾斯州警方上午約10時接獲通報，該名男子在長礁海灘（Long Reef Beach）遭鯊魚攻擊受到重傷。目擊者指出，受害者被另外2名衝浪客救上岸，他的家人也匆忙趕到現場，但他仍因傷勢過重當場死亡。

當時在水中的摩根塔爾（Mark Morgenthal）向《天空新聞》描述，這條鯊魚是他見過最大的鯊魚之一，約有6公尺長，「有個人在尖叫，『我不想被咬，我不想被咬，別咬我』，接著我看見鯊魚背鰭浮出水面，而且非常巨大」，「然後我看到尾鰭浮出水面開始擺動，背鰭和尾鰭之間看起來約有4公尺，所以實際上看起來就像是一條6公尺長的鯊魚。」

事後當局立即封閉從曼利（Manly）到納拉賓（Narrabeen）一帶海灘，警方派遣船隻及直升機巡邏海域，救生員駕駛水上摩托車搜尋鯊魚蹤跡。現場發現2片衝浪板殘骸，已送交專家檢驗，警方將與漁業部門專家合作確認鯊魚種類。

據澳洲鯊魚事件資料庫統計，這是澳洲今年第4起鯊魚攻擊致死案，此前分別於1月在南澳、2月在昆士蘭及3月在西澳發生死亡案例。雪梨上次致命攻擊則發生於2022年2月，英籍潛水教練奈利斯特（Simon Nellist）在小灣（Little Bay）遭大白鯊攻擊身亡。

麥覺理大學（Macquarie University）行為生態學教授布朗（Culum Brown）表示，鯊魚攻擊極為罕見，而咬人的通常是幼年白鯊，「牠們正處於探索新事物的年齡，傾向用嘴巴調查，不幸的是一旦咬到人往往致命。」

09/05 全台詐欺最新數據

578 3 2524 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

鯊魚雪梨澳洲攻擊海灘

