一次性塑膠用品禁令擴大！南澳洲宣布禁用「魚形醬油瓶」　成全球首例

澳洲南澳州政府宣布，自當地時間週一起，正式禁止販售與提供「魚形醬油瓶」，作為擴大一次性塑膠用品禁令的一部分。當局表示，這項新規將進一步減少難以回收的塑膠垃圾，保護環境並減少海洋污染。雖然魚形醬油瓶被禁，但消費者仍可透過大型醬油瓶或醬油包繼續享用壽司，不影響使用需求。

BBC報導，南澳副州長兼環境部長克洛斯（Susan Close）表示，「每一個魚形容器僅被使用幾秒鐘，但若遭棄置，可能在環境中留存數十年甚至上百年。」她指出，這項措施是南澳州逐步淘汰一次性塑膠用品的最新行動。

根據新法規，當地自週一起禁止任何預先裝填30毫升、附有瓶蓋、瓶塞或封口的小型醬油容器。這類容器雖由可回收塑膠（聚乙烯）製成，但由於體積過小，常無法在回收系統中被有效處理，最終進入垃圾掩埋場或海洋。

報導指出，該禁令建立在南澳州於2023年實施的相關立法之上，當時州政府已禁止使用超市塑膠購物袋、吸管、攪拌棒、棉花棒及派對彩紙等一次性塑膠製品。雖然魚形醬油瓶被禁，但消費者仍可透過大型醬油瓶或醬油包繼續享用壽司，不影響使用需求。

據了解，魚形醬油瓶最初由日本發明家渡邊輝雄（TeruoWatanabe）於1954年創造，一開始以陶瓷或玻璃製成，後改為塑膠，是全球外帶壽司文化中的標誌性設計，如今被南澳洲禁止使用，也成為全球首例。

南澳政府強調，這項政策的宗旨是為了「減少污染、削減碳排放，並保護海洋生物」。政府同時警告，若不採取行動，到2040年，塑膠流入海洋的年總量可能增加至2,900萬噸，為當前的三倍。根據一項全球塑膠廢棄物管理評比，澳洲在25個國家中排名第七，顯示其在控制塑膠污染方面的整體表現居前段班。

