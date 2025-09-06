　
國際 國際焦點

快訊／加拿大、澳洲軍艦「進入台灣海峽」　彰顯維護印太和平決心

▲▼澳洲飛彈驅逐艦「布里斯本號」在西菲律賓海執行任務，6日通過台灣海峽。（圖／翻攝自X）

▲澳洲飛彈驅逐艦「布里斯本號」在西菲律賓海執行任務，6日通過台灣海峽。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合報導

加拿大與澳洲軍艦於台灣時間6日清晨進入台灣海峽，此舉緊接在中國軍方日前指控兩國在南海進行軍事演習、試圖挑起區域緊張局勢之後。加拿大軍艦「魁北克號」（HMCS Ville de Québec）與澳洲導彈驅逐艦「布里斯本號」（HMAS Brisbane）於台灣時間週六清晨通過台灣海峽，中國將此海域視為其領海，但加澳官方並未公開評論過境細節。

根據加媒《CTV News》於美東時間5日晚間報導，加拿大聯合行動司令部（Canadian Joint Operations Command）發言人表示，加拿大國防部將於6日晚間發布官方聲明，但未立即確認艦艇過境。魁北克號本週早些時候曾在菲律賓附近海域，與菲國、澳洲及美國軍隊進行「航行自由示範」演習。加拿大國防部聲明指出，演習「符合國際法，包括《聯合國海洋法公約》的相關規範，並充分考量航行安全」。

報導指出，中國人民解放軍南部戰區對此演習迅速表達譴責，發言人田俊立指出，菲律賓與西方盟國聯手企圖破壞地區和平與穩定的行動「注定失敗」，並強調中方軍隊將保持高度戒備、維護中國領土主權與海洋權益。截至該媒體發稿前，中國與澳洲均未就台海過境行動公開表態。

加拿大聯合行動司令部發言人夏特（Capt. Wyatt Shorter）早前對媒體表示，加方不會對目前部署艦艇的航行計畫發表評論，以避免洩露作戰安全資訊。他指出，魁北克號隸屬「地平線行動」（Operation HORIZON），是加拿大全面性軍事行動的一部分，目標為在印太地區推動以國際法為基礎的和平與穩定。

據悉，加拿大國防部今年早些時候曾稱，魁北克號姊妹艦「蒙特婁號」（HMCS Montreal）亦曾例行通過台灣海峽，展示加拿大對「自由、開放及包容」印太區域的承諾。當時中方也對此表達不滿，聲稱已「有效應對」加拿大艦艇，並將持續對任何威脅或挑釁採取對策。

魁北克號自今年4月起部署至印太地區，載有約240名船員及一架加拿大空軍旋風直升機（RCAF Cyclone）。

09/05 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

加拿大澳洲台灣海峽

