社會 社會焦點 保障人權

學生遭隨機攻擊頭痛2年！怪男擺爛拒賠33萬　母子打工賺醫藥費

▲台中學生遭隨機攻擊法院判攻擊男賠償33萬。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名陳姓學生2年前遭一名張男隨機攻擊，法院判張男應賠償33萬，張男卻擺爛。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市一名陳姓國中生先前莫名遭一名張男隨機持酒瓶攻擊，陳生頭部受傷，至今都會疼痛，張男雖遭法院判應賠償33萬，至今一毛也沒付，家屬也置之不理。陳姓學生原本應就讀高一，卻生心畏懼，怕上學路上又遇襲，只能跟著媽媽一起到工地打工，母子倆生活本就困難，陳生甚至不敢去看醫生，就怕又要花錢。

事發在2023年，當時就讀國中的陳同學下課後，跟同學走到學校對面的超商玩手機、喝飲料，結果一名酒醉的張男，突然拿起高粱酒瓶，對著陳姓國中生重擊。陳生母親說，孩子當時嚇壞了，只能倒在地上狂說「對不起...對不起...」也毫無理由被打，最終張男被判處4月刑期。

▲張男刑事部分遭判4月刑期，民事應賠償33萬，至今超過半年未付一毛。（圖／家屬提供）

民事部分，台中地院判張男應賠償醫療費用7120元、看護費用2萬8千元以及30萬精神慰撫金，合計33萬5120元。不過，陳母對外控訴，張男除了至今沒有一句道歉，甚至也沒有給付一毛錢，向張男家屬求償也無果，母子倆經濟壓力大，生活嚴重受到影響，要求強制執行，但張男名下根本沒有財產。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲陳姓學生跟媽媽由議員謝志忠陪同召開記者會。（圖／記者許權毅攝）

陳姓學生原本應該前往就讀高中，但心中有陰影，不敢去讀書，跟著媽媽到工地做工。今日由台中市議員謝志忠陪同出面受訪，說出心聲。

謝志忠說，這個案子，33萬的民事求償因為未超過150萬，案件已經確定，不得上訴。陳姓母子有跟對方聯絡，但是對方不願意付這筆錢，認為太多，這件事對陳生心靈受傷更嚴重，一直都有陰影，現在選擇休學，法院判決是正義來臨之時，被告應該負責，母子倆做土水、粗工，很辛苦，只能跟著媽媽一起賺生活費。

陳姓學生母親說，希望不要再有一個人受害，孩子無緣無故被敲到腦震盪，甚至法院判下來了，卻不聞不問，難道孩子就這樣要被莫名其妙、情緒不好的人欺負嗎？兒子擔心經濟有限，不敢去看醫生，讓自己心疼不已。

陳母說，對方刑事部分已經執行完畢，但是民事部分卻擺爛不出面，甚至傳出出獄後，仍在地方鬧事，當街攔車或是在超商打碎酒瓶。陳母感嘆，每個孩子都是爸爸媽媽的寶貝，只能透過對外發聲，希望孩子能走出來。

▲台中學生遭隨機攻擊法院判攻擊男賠償33萬。（圖／記者許權毅攝）

▲陳姓學生原本應該就讀高一，但現在卻不敢去上課，跟著媽媽去工地打工。（圖／記者許權毅攝）

陳姓學生說，有親自聯繫過張男媽媽，向對方說：「知道你兒子害我頭不時會發痛嗎？錢什麼時候要還？」對方只覺得直接去找兒子，與家屬無關。陳生說，我們沒有錢，但是需要看醫生，法院已經判賠，這下是什麼意思？

陳生說，張男確實至今一句道歉都沒有，感覺沒有被罰到什麼，好像被多關一次也沒關係。張男工作都是領現金，強制執行也沒辦法扣到什麼財產。

謝志忠強調，家人跟當事者雖無責任關係，但是你的兒子造成別人的兒子這麼大的傷害，如果是你們能力範圍之內，你們要負責。

實際走訪張男家中開設的修配廠，一名員工稱，張家父母正好出國，要6日才會返台。據了解，張男目前也沒有工作，疑似因為疾病入住醫院。

▲台中學生遭隨機攻擊法院判攻擊男賠償33萬。（圖／記者許權毅攝）

▲張男家中開設修配廠，員工稱張家父母不在台灣。（圖／記者許權毅攝）

