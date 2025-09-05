神預言柯文哲交保！醫師再預測「一審被判無罪」

▲柯文哲被裁定交保，沈政男預測一審可能無罪。（資料照／記者黃哲民攝）



記者柯振中／綜合報導

精神科醫師沈政男近日在臉書發文，直言柯文哲交保並非偶然，而是一審被判無罪的前兆。他指出，從法官九個月前的裁定到此次再次交保，可看出司法態度偏向同情柯文哲，加上北檢未能提出具體圖利與收賄證據，因此判決方向已相當明確。沈政男強調，他自始至終堅信柯文哲清白，甚至比當事人更熟悉整個京華城案。

沈政男提到，案發初期外界僅能依北檢說法揣測，導致柯文哲被懷疑，但隨著審理過程推進，事實逐漸浮現，顯示指控缺乏力道。他批評社會仍有人執迷於認為柯文哲涉貪，忽視了案件本質只是行政裁量問題，卻被司法拉長戰線，造成國家資源耗損與社會撕裂。

他質疑，僅因京華城牽涉百億利益，就讓柯文哲遭羈押一年，究竟浪費了多少人力與成本？他更直言，這樣的社會無法辦成大事，頂多只是「剛好矇到」。

在法律層面，沈政男指出，圖利罪需要「明知違法而故意為之」的要件，但北檢無法證明柯文哲知悉相關規範，因此難以成立。至於收賄罪，所謂「1500小沈」的字眼，根本與收賄距離甚遠，無法成為實質證據。

他回顧北院最初的裁定，法官在短時間內即質疑北檢指控合理性，因此做出無保或交保處分，顯示法院並不認為案情嚴重。這些跡象，依他判斷，終將導向無罪判決。

至於政治後續，沈政男認為若柯文哲被判無罪，情勢將全面翻轉。外界以為民眾黨會出現「柯文哲與黃國昌」兩個太陽，但他預測真正的雙核心將是柯文哲與盧秀燕。若柯文哲判決不利，盧秀燕可能成為藍白合的總統人選；若判決無罪，則柯文哲將直接問鼎2028，甚至再現藍白合民調大戰。

他並指出，外界所謂七千萬保證金與北檢抗告，根本不是關鍵問題。以目前檢方舉證力道之薄弱，竟能押人一年，形同司法笑話，連法官都只能「忍住笑意」完成審理。

沈政男更大膽預測，若柯文哲無罪，2028總統大選將提前落幕，台灣將邁入「後小英時代」，同時告別「抗中保台」與「亡國感」政治語境，社會需思考新的國家建設方向。

最後他表示，柯文哲被關一年，也可視為「考察獄政」的經歷，將來可由選票討回公道。他認為，政治人物有無坐牢，會形成截然不同的歷練，若柯文哲最終洗刷冤屈，勢必光芒四射，屆時藍白陣營內部又將掀起新一輪難題。

事實上，柯文哲5日被法官裁定7000萬元交保。而在交保前4個小時，沈政男就已發文預言「柯文哲就要交保了」，網友們發現結果如他所料以後，不禁留言直呼「先知」。