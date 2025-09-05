對岸4遊客遊金門…不爽吃外食、未滿低消遭提醒！嗆店家還亂丟垃圾

▲金門遊客不滿咖啡廳規定低消，在門口丟垃圾。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

金門縣金城鎮模範街一家特色咖啡廳日前因接待4名中國遊客而引發爭議。遊客因攜帶外食，且未達店家規定的最低消費要求，遭店員勸阻後不滿，竟在店門口亂丟垃圾，行為被外界批評為「奧客」。

據了解，這間特色咖啡廳由風獅爺之父王明宗的女兒所創立，結合金門在地文化與創意餐飲，成為旅遊拍照熱點。店內主打飲品包括融合金門高粱的「毛澤東奶茶」、帶玫瑰香氣的「蔣介石特調」、酥脆濃郁的「閃電鬆餅」，以及夏日人氣甜品「兔兔椰奶凍」，店內風格融合歷史情懷與藝術設計，營造出獨特的家鄉氛圍。

根據店家規定，進入咖啡廳每人至少需消費一杯飲料，且禁止攜帶外食，但4名遊客僅點了2杯飲料與一份甜點，經店員提醒後才勉強加點一杯，仍未達規定，還堅持在店內食用自帶餐點。店員多次解釋規定，遊客卻不滿，抱怨店家「不人道」、「腦筋這麼死」，其中一名遊客更情緒失控，在店內大聲斥責員工，最後將垃圾隨意丟棄於店門口。

業者表示，開店以來首次遇到如此無理取鬧的情況，並強調低消與禁帶外食的規定是為了維護環境與公平。業者呼籲遊客理性消費並尊重店家規範。此事件曝光後，引發網友熱議，多數人批評遊客行徑不當，認為其「不尊重規矩」、「典型奧客行為」，並呼籲外地旅客應配合在地文化與商家制度。