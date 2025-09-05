川普簽字！日本汽車關稅「降至15%」不疊加　對美投資5500億美元

▲日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正，於美東時間4日在美國華府針對關稅談判召開記者會。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正日前第10次訪美，與美國針對關稅與貿易協商達成協議，並促成美國總統川普簽署行政命令，將日本出口汽車關稅稅率從原本的27.5%下調至15%，其他品項對等關稅稅率則為15%，美方則要求日本對美投資5500億美元，同時增加進口美國稻米、玉米等農產品，正式落實關稅與投資協議。

根據《日本放送協會》、《朝日新聞》，赤澤亮正於日本時間4日清晨抵達美國商務部，與盧特尼克簽署美日投資協議文件，雙方握手並展現友好姿態。川普隨後則簽署行政命令，明定自日本進口汽車與零件的關稅從27.5%（原先的2.5%+追加課徵25%）降至15%（原先的2.5%+追加課徵12.5%），並對飛機及航空零件不再徵收對等關稅，對於日本而言是一大勝利。

赤澤亮正表示，此舉代表美日關稅協議確實實施，並藉盧特尼克轉交首相石破茂的親筆信，邀請川普訪日，共同推動「美日關係黃金時代」。

▲日本同意擴大進口美國稻米的規模。（圖／路透）

此次行政命令不僅調降關稅，也明確指出日本承諾對美投資5500億美元，推動振興美國製造業，並在美國當地創造數十萬個就業機會，同時增加進口美國農產品，包括稻米、玉米與大豆，其中稻米的進口量較既有「最低進口量」制度提升75%，全年農產品追加總採購額約80億美元。

日本也同意購買100架美國波音飛機、追加購買美國產液化天然氣（LNG）70億美元，將每年從美國採購的防衛武器裝備和半導體金額增加至數十億美元的規模，在擴大美國車出口至日本的同時鬆綁法規限制，在美國通過安全檢驗的車出口至日本時無須再經過日本檢驗。



美方則承諾，未來對半導體、醫藥品等產品徵收關稅時，不會對日本產品課徵高於其他國家的稅率，以保障日本企業利益。美國財務部長貝森特稱，此舉為美日同盟迎來新的里程碑，未來將定期評估日本投資進度，確保協議能夠落實。

▲日本汽車與相關零組件進口至美國的關稅稅率，從27.5%調降至15%。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，此次日本與美國針對關稅貿易協議，共簽署兩份文件。第一份為「共同聲明」，明確指出日本將依最低進口量制度，將美國稻米進口量增加至75%，每年額外採購大豆、玉米、肥料、生質酒精等美國農產品，總規模達80億美元，且日本每年將穩定且長期購買美國液化天然氣（LNG）達70億美元。

第二份文件則為「合作備忘錄」，指出日本認為在半導體、醫藥、重要礦物、造船、能源、AI等領域投資5000億美元，最能符合雙方經濟與國家安全利益。

川普簽署的行政命令亦明定，至於先前因「關稅往上疊加」導致企業多繳的稅款，可以追溯至8月7日退還。赤澤亮正向現場記者透露，雙方達成協商的關稅稅率最遲將在2周以內開始生效。



日本首相石破茂今（5）日在官邸受訪時表示，川普簽署行政命令代表美日貿易談判與落實取得重要成果，赤澤亮正積極訪美也促成了稅率調降與投資承諾。