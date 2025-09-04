　
地方 地方焦點

提升防災韌性！基隆產官學簽署MOU　校園變身救災戰略據點

▲強化救災能量！基隆產官學簽署MOU。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲強化救災能量！基隆產官學簽署MOU。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為提升整體防救災能量，基隆市政府於9月3日舉行防災會議，由災防辦副主任、消防局長游家懿與臺灣海洋大學副校長顧承宇共同主持，並與成功國小校長洪毓琄、建德國小校長胡宗光簽署「救災支援集結據點」合作備忘錄（MOU），強化廣域救災規劃，打造更安全的防災體系。

根據內政部消防署《災害現場管理作業指南》，大規模災害發生時，必須有序集結大批防救災人力與機具，才能確保救災任務迅速展開。基隆市擇定成功國小與建德國小作為集結據點，主要考量其交通便利、場地寬廣及安全性佳等優勢，能有效提升救災效率。

▲強化救災能量！基隆產官學簽署MOU。（圖／記者郭世賢翻攝）

這兩處據點未來將發揮三大功能：救援隊伍集結與整備、物資儲備與補給，以及臨時指揮與調度中心。災害發生時，救援人員可迅速進駐並統一行動，各項資源也能即時調度，同時可依據災情變化，彈性調整隊伍配置與據點運作模式。

海洋大學副校長顧承宇表示，感謝兩所學校長期對防災工作的支持。校園不僅是教育場域，更能在災時轉化為守護社區的安全據點。期盼透過產官學三方合作，共同形塑更具韌性的城市防災體系。

消防局長游家懿強調，大規模災害發生時，受災單位需建立完善的「受援機制」，確保能有效接納外部支援。災害應變工作需要政府、學校、學界與社區共同參與，防災工作不能僅止於規劃，更須透過持續演練與落實，才能確保運作效能。

▲強化救災能量！基隆產官學簽署MOU。（圖／記者郭世賢翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

