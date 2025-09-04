基隆八斗高中族語認證率冠全國　邱佩琳：市府持續資源扎根

▲扎根原民教育！基隆八斗高中族語認證成果卓越，原民會、市府允諾挹注資源。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市八斗高中原住民實驗教育班近年來在族語認證方面取得卓越成果。今年全國僅有8位高中生通過首次舉辦的阿美語中高級認證，其中7位來自八斗高中，通過比例高居全國之冠。原住民族委員會主委曾智勇、立法委員伍麗華今日親自到校頒發獎金，基隆市副市長邱佩琳也率領教育處同仁出席，對實驗班的辦學成果表達高度肯定。

活動中，實驗班學生以流利的阿美語介紹文化園區發展歷程，展現了母語傳承的學習成果。專責教師潘育文則進行了未來發展專案報告，希望中央與地方能持續挹注資源，深化原民教育發展。頒獎儀式後，學生們運用園區自種食材設計出創意文化餐點，包括黃荊（sanliw）無蛋奶麵包、月桃葉（lengac）與構樹葉（pahpah no lulang）氣泡飲、紫蘇與九層塔沙拉，以及使用校園林地九芎（lalidec）木柴燻烤的肉品，完美結合傳統智慧與現代創意，展現了原民實驗班學生在生活教育中培養的烹飪與烘焙技能。

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

邱佩琳副市長與現場貴賓對學生流利的族語與專業成果表示讚賞。她指出，八斗高中原民教育已在師資、課程與文化實踐上日趨成熟，市府將持續投入資源，招募族語師資，支持原民教育扎根。她也提到，市府近期推動的「公私協力公車候車亭計畫」將與八斗高中合作，期望透過學生的創意巧思，將校園周邊候車亭打造成展現原民文化特色的社區亮點。

邱佩琳同時感謝原民會曾智勇主委允諾提供經費支持，讓基隆能進一步發展原住民中學教育，並透過全國性招生活動，吸引更多原住民子弟加入學習，培養文化專業人才，在未來繼續發光發熱。

八斗高中原民實驗教育班自2021年由原住民藝能專班轉型而來，課程設計結合母語教育、工藝建築、歌舞展演、農藝採集、森林生態等多元學科，並在校內文化實驗園區實踐。此外還安排「返鄉教育」，與花蓮馬太鞍、磯崎、富里部落及高雄美術館生態園區合作，透過戶外課程深化學習，培養學生兼具傳統文化底蘊與現代專業能力，期望學生成為未來相關專業人才並回饋原鄉。