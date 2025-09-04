記者郭世賢／基隆報導

謝姓男子與前妻的現任陳姓丈夫昨（3日）晚間狹路相逢，謝男疑似擋住陳男去路，雙方爆發口角後當街揮拳互毆，嚇得路人報警處理。警方獲報趕抵現場時，陳、謝2人均表示不提出傷害告訴，但因當街鬥毆行為違法，警方仍依《社會秩序維護法》第87條將兩人函送法辦，雙方恐面臨最高新台幣1萬8000元以下的罰鍰。

▲狹路相逢！前夫與前妻現任丈夫當街爆全武行。（圖／翻攝自「社會事新聞影音」）

事件發生於4日晚上7時許，地點在基隆市中正區義一路土地銀行旁的便利商店。警二分局信六路派出所接獲報案後，3分鐘內迅速趕抵現場。經了解，46歲謝男被指阻擋40歲陳男去路，雙方一言不合發生口角，隨後演變成肢體衝突，當街揮拳互毆，民眾見狀立即報警。

警方調查指出，謝男與前妻離異後，前妻改嫁陳姓男子，昨晚兩人巧遇，爆發衝突進而動手。警方到場時未發現明顯傷勢，雙方也表明不願追究傷害罪責。

由於謝、陳二人在公共場所鬥毆，影響社會安寧，警方仍依《社會秩序維護法》第87條將案件移送法院裁處。信六路派出所所長鄭億宏呼籲，民眾遇糾紛應透過正常管道調解，不應以不法手段解決問題，警方絕不容許任何挑戰公權力的行為，以維護市民安定的生活環境。