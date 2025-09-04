日本20歲少女遭跟騷殺害爆警失職　約40人將受處分！警方正式道歉

▲針對20歲女子岡崎彩咲陽遭前男友跟騷殺害案件，神奈川縣警察本部長和田薰4日坦承疏失。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本神奈川縣川崎市20歲女子岡崎彩咲陽遭前男友白井秀征跟騷殺害，引發警方處理失職爭議。警方今（4）日公開報告，坦承處理事件時嚴重疏失，約40名涉案警務人員將受處分。報告指出，岡崎去年6月多次向警方報案遭前男友暴力跟騷，但警方未能採取有效行動，導致她住家遭白井入侵並喪命，直到今年4月其遺體才被發現。

根據《日本放送協會》、《朝日新聞》，岡崎在去年12月失蹤前，曾9度向警方反映前男友可能在自宅附近徘徊。然而，接聽電話的警員普遍低估事態危險性與迫切性，未能展開必要的組織性初動措施。失蹤後，警方也未充分評估事件可能涉及犯罪，錯失調查時機。

▲日本神奈川縣川崎市20歲少女岡崎彩咲陽失蹤多個月，疑似化為白骨。（圖／翻攝自Instagram）

神奈川警察本部長和田薰4日在記者會上表示，警方未能有效保障受害者安全，深刻反省不當處理所造成的重大後果，「此次事件反映了警署及本部在『人身安全相關事案』應對上的組織性與結構性問題，我已因此受到警察廳口頭嚴重提醒。作為最高責任者，我對失去民眾的信賴深感痛心，再次致上歉意。」

他也指出，若當時警方採取適當初動措施，包括警告、禁止接近命令及其他安全保障手段，有可能避免悲劇發生，但不適當處理與死亡結果的因果關係仍難以一概而論。

報告發表後，警方決定對約40名涉及本案的警務人員進行處分。同時，為防止類似案件再發，警本部將新設參事官級職位統籌處理跟騷案件，並建立跨部門合作機制，持續追蹤案件，並加強對署方的指導，確保危險性案件不被忽視，並強化所有調查員的基本職責教育。

▲神奈川縣警察本部長和田薰4日向民眾道歉。（圖／達志影像／美聯社）

死者的父親岡崎鐵也於1日曾赴川崎臨港警察署，向署長及檢證團隊副責任者，表達家屬對警方長期失職的不滿。警方則承認過去未能真摯回應家屬要求。他表示，「警察最初就應妥善應對，才不會發生這樣的結果。雖然接受道歉，但女兒已永遠回不來，我希望未來不再有其他家庭遭遇同樣悲劇。」

死者的祖母須江子則表示，警方承認錯誤是邁向改變的一步，但仍無法消除失去孫女的悲痛，「希望警方的改變，能讓其他人免於相同痛苦。」

據悉，警方今年4月30日在白井秀征的住家地板下發現岡崎彩咲陽化為屍骨的遺體。

