運勢

愛吃醋星座TOP3就是他們！詳讀「避雷指南」學會這幾招就能穩住局面

▲▼星座,愛情,吃醋,情感,觀察。（圖／Pexels）

▲愛情裡少不了酸酸滋味，有人把吃醋當調味，但有些星座一旦開始，就像洪水決堤般難以收拾，稍有不慎就踩中愛情地雷！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

感情裡總少不了一點酸酸的滋味。有時候只是看到心上人和別人多聊了幾句，就會忍不住心裡發酸，甚至開始懷疑自己是不是不再重要。吃醋，說白了是愛的一種表現，但有些人一旦開始，情緒就像失控的洪水般難以收拾。根據《科技紫微網》的文章，以下這幾個星座最容易在戀愛中吃醋上身，簡直是「一講就炸、怎麼勸都沒用」的代表！

巨蟹座：外表嘴硬，內心卻翻江倒海
巨蟹座是典型的情感豐富型星座，一旦吃醋，內心戲就會全面開演。他們嘴巴常常說著「沒關係，我可以的」，但轉過身卻可能悶著頭掉眼淚，把對方的一句話或一個眼神，不斷在心裡重播、放大成一場虐心連續劇。

對巨蟹來說，醋意背後其實是深深的不安感，因為他們需要更多安全感和專屬的陪伴。如果在這個時候只是隨口安慰，很可能讓他們覺得敷衍，甚至加深委屈。最好的方式，是用實際行動來證明「你才是最重要的」，像是多花時間陪伴、用肢體語言給予溫暖。當巨蟹真的感受到被重視，那份酸楚才會慢慢轉化成甜蜜。

▲▼星座,愛情,吃醋,情感,觀察。（圖／Pexels）

獅子座：死要面子，吃醋反應最戲劇化
獅子座的自尊心高得驚人，一旦吃醋，絕對不會直接承認，反而會用冷淡或諷刺的態度表現。他們常在爆發前維持一種「異常客氣」的狀態，彷彿在暗暗拉開距離，讓對方摸不著頭緒。但這其實就是獅子座正在累積情緒的徵兆，一旦臨界點被觸碰，就可能瞬間情緒炸裂，像颱風正面襲擊般猛烈。

這時候最忌諱正面對抗，因為獅子在憤怒中最需要的不是辯解，而是等待情緒冷卻。當他發洩完、恢復理智後，再用真誠的態度表明立場，並讓他知道「你依然是最特別的存在」，才能讓獅子心中的不安慢慢消散。對獅子來說，面子和安全感同樣重要。

▲▼星座,愛情,吃醋,情感,觀察。（圖／Pexels）

天蠍座：醋勁十足，小本本全記得清清楚楚
提到愛吃醋的星座，天蠍座絕對榜上有名。他們的佔有慾強烈到幾乎無法忽視，無論是情人和朋友多聊了幾句，或是和異性拍了張合照，都足以讓天蠍暗暗泛酸，甚至開始懷疑對方是否心有所屬。最可怕的是，他們習慣把這些小細節默默記在心裡的小本本裡，上一次傳訊息的對象是誰、這次又和誰互動過，全部一清二楚。等到某天情緒爆發時，新仇舊怨可能一起翻出，讓對方無力招架。

其實天蠍的嫉妒，並非出於惡意，而是太在乎、不願失去。如果另一半能及時表達真心，並用行動證明忠誠，天蠍才會漸漸放下懷疑，否則這份強烈的醋意，真的會讓感情壓力山大。

更多新聞
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

愛吃醋星座TOP3就是他們！詳讀「避雷指南」學會這幾招就能穩住局面

