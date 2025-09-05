CP值也太高！每天「快走5分鐘」就能讓大腦更健康　平時少運動者「效果更顯著」

▲別小看短短5分鐘！快走就能促進血流、喚醒腦力，對經常久坐、思緒遲鈍的上班族特別有幫助！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

在台灣，不少人因為長時間盯著電腦、通勤久坐，總覺得腦袋卡卡，甚至出現「思緒變慢」或「記性差」的困擾。根據國際研究，想維持大腦健康，除了飲食均衡、持續學習之外，運動同樣是關鍵。而令人驚訝的是——每天只要快走5分鐘，就能帶來顯著的腦部好處！

日本《Women’s Health》最新報導顯示，一項刊登於英國科學期刊《Age and Aging》的研究，調查65至80歲的高齡585人。結果發現，短短幾分鐘能讓心跳加快的運動，例如快走、水中運動或輕度慢跑，哪怕只有5分鐘，也可能大幅提升大腦的運作效率！

刊登於英國科學期刊《Age and Aging》的研究指出，即使是短時間、能讓心跳加快的運動，也能顯著改善認知功能，尤其對高齡者的幫助更為明顯。那麼，究竟是哪一種運動？為什麼會帶來這樣的效果？以下由專家來解答。

研究發現了什麼？

本研究分析了針對65至80歲高齡者共585人的長期調查「IGNITE試驗」數據。研究團隊以24小時為單位，記錄受試者的睡眠習慣、日常運動量與久坐時間，並與認知功能數據進行比對。

整體結果顯示，運動量越多的人，大腦健康狀態越佳；相反地，運動量不足的人，腦部功能則有下降傾向。

更深入分析後發現，即便只是短短 5分鐘的快走、水中運動或輕度慢跑，只要能讓心跳加快，就與認知功能提升有顯著關聯。特別是那些進行中強度至高強度運動的人，在 資訊處理速度（思考快慢）、執行功能（專注力、規劃與同時處理多任務的能力）、工作記憶（短期記憶保持能力） 等重要腦部功能方面，都有更佳表現。

為什麼快走特別有效？

「快走的最大好處，是能快速促進血流。」美國塞吉爾神經科醫師解釋。密西根州立大學的薩奇德夫醫師也補充，「快走能增加腿部血流，並提升心跳。當心跳加快，腦部的血流量也隨之上升。」

「基本上，對身體有益的事物，對大腦同樣有益。凡是與活動相關的運動，都能為腦部健康加分。」然而，若長期缺乏運動、經常久坐或窩在沙發上偷懶，對腦部同樣會造成負面影響。塞吉爾醫師警告，「久坐或不活動不僅損害骨骼、神經、心臟與肌肉，對大腦同樣帶來危害。」

5分鐘真的有用嗎？

研究結論明確指出，答案是「有」！而且對平時鮮少運動的人來說，效果更顯著！

研究團隊在論文中寫道，「若能將中到高強度運動的時間，從每天約1分鐘增加到6分鐘，預測在執行功能、注意力控制、資訊處理速度以及工作記憶等領域，會帶來最明顯的改善。」

「快走」到底要走多快？

快走指的是能讓 心跳與呼吸明顯加快 的步行速度。此研究的主要作者、博士後研究員柯林斯博士說明，「當走路速度能提升心跳與呼吸頻率，就屬於中強度運動；相反地，悠閒散步則屬於低強度。」

就從今天開始快走5分鐘吧！

研究顯示，即便只是每天5分鐘的快走，也可能成為提升腦部健康的關鍵。對於忙碌的人來說，無非是一種能更輕鬆融入日常的方式！