　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

CP值也太高！每天「快走5分鐘」就能讓大腦更健康　平時少運動者「效果更顯著」

▲▼ 健康,快走,腦部,運動,研究 。（圖／Pexels）

▲別小看短短5分鐘！快走就能促進血流、喚醒腦力，對經常久坐、思緒遲鈍的上班族特別有幫助！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

在台灣，不少人因為長時間盯著電腦、通勤久坐，總覺得腦袋卡卡，甚至出現「思緒變慢」或「記性差」的困擾。根據國際研究，想維持大腦健康，除了飲食均衡、持續學習之外，運動同樣是關鍵。而令人驚訝的是——每天只要快走5分鐘，就能帶來顯著的腦部好處！

日本《Women’s Health》最新報導顯示，一項刊登於英國科學期刊《Age and Aging》的研究，調查65至80歲的高齡585人。結果發現，短短幾分鐘能讓心跳加快的運動，例如快走、水中運動或輕度慢跑，哪怕只有5分鐘，也可能大幅提升大腦的運作效率！

[廣告]請繼續往下閱讀...

刊登於英國科學期刊《Age and Aging》的研究指出，即使是短時間、能讓心跳加快的運動，也能顯著改善認知功能，尤其對高齡者的幫助更為明顯。那麼，究竟是哪一種運動？為什麼會帶來這樣的效果？以下由專家來解答。

▲▼ 健康,快走,腦部,運動,研究 。（圖／Pexels）

研究發現了什麼？
本研究分析了針對65至80歲高齡者共585人的長期調查「IGNITE試驗」數據。研究團隊以24小時為單位，記錄受試者的睡眠習慣、日常運動量與久坐時間，並與認知功能數據進行比對。

整體結果顯示，運動量越多的人，大腦健康狀態越佳；相反地，運動量不足的人，腦部功能則有下降傾向。

更深入分析後發現，即便只是短短 5分鐘的快走、水中運動或輕度慢跑，只要能讓心跳加快，就與認知功能提升有顯著關聯。特別是那些進行中強度至高強度運動的人，在 資訊處理速度（思考快慢）、執行功能（專注力、規劃與同時處理多任務的能力）、工作記憶（短期記憶保持能力） 等重要腦部功能方面，都有更佳表現。

為什麼快走特別有效？
「快走的最大好處，是能快速促進血流。」美國塞吉爾神經科醫師解釋。密西根州立大學的薩奇德夫醫師也補充，「快走能增加腿部血流，並提升心跳。當心跳加快，腦部的血流量也隨之上升。」

「基本上，對身體有益的事物，對大腦同樣有益。凡是與活動相關的運動，都能為腦部健康加分。」然而，若長期缺乏運動、經常久坐或窩在沙發上偷懶，對腦部同樣會造成負面影響。塞吉爾醫師警告，「久坐或不活動不僅損害骨骼、神經、心臟與肌肉，對大腦同樣帶來危害。」

▲▼ 健康,快走,腦部,運動,研究 。（圖／Pexels）

5分鐘真的有用嗎？
研究結論明確指出，答案是「有」！而且對平時鮮少運動的人來說，效果更顯著！

研究團隊在論文中寫道，「若能將中到高強度運動的時間，從每天約1分鐘增加到6分鐘，預測在執行功能、注意力控制、資訊處理速度以及工作記憶等領域，會帶來最明顯的改善。」

「快走」到底要走多快？
快走指的是能讓 心跳與呼吸明顯加快 的步行速度。此研究的主要作者、博士後研究員柯林斯博士說明，「當走路速度能提升心跳與呼吸頻率，就屬於中強度運動；相反地，悠閒散步則屬於低強度。」

就從今天開始快走5分鐘吧！
研究顯示，即便只是每天5分鐘的快走，也可能成為提升腦部健康的關鍵。對於忙碌的人來說，無非是一種能更輕鬆融入日常的方式！

▲▼ 健康,快走,腦部,運動,研究 。（圖／Pexels）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賣掉農地「傳柯文哲剩不到5000萬」　黃國昌：難以承受的負擔
柯文哲獲交保！律師「檢察官一定抗告」：可能再關3個月
快訊／柯文哲7000萬交保　黃國昌：擔心主席不願接受
快訊／柯文哲獲交保！　柯媽悲喜交加：又要拿7千萬
快訊／江祖平認是「受害者」！　內湖分局通知前往作筆錄
快訊／柯文哲7000萬交保　民眾黨發聲
柯文哲7000萬交保　網喊：這金額就是不想放人！
獨／露營性侵再爆2案！　軍職兒聯手堂弟硬上少女

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

連續1個月喝「昆布水」！日本人發現：飽足感增加、腸胃變得更順暢

腦子轉不動別再靠咖啡硬撐！7種「補腦食物」救回專注力、記憶力也回春

賣掉農地「傳柯文哲剩不到5000萬」　黃國昌：難以承受的負擔

柯文哲7千萬交保！他4小時前發文「就要交保了」　一票封先知

柯文哲交保！律師提1狀況喊怪「檢察官一定提抗告」：再被關3個月

柯文哲又7000萬交保！黃揚明「曝背後2大細節」：法院沒想繼續押他

宜蘭傳藝「12公尺大士爺」鎮守　9月限定「文化奇幻秀」天天登場

快訊／10縣市高溫警示　雙北恐飆破38度

「這金額就是不想放人！」柯文哲7000萬交保　網喊：為難人的數字

9月前半戀愛運大公開！哪些星座最容易遇見真愛指引一次看

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

賣掉農地「傳柯文哲剩不到5000萬」　黃國昌：難以承受的負擔

柯文哲7千萬交保！他4小時前發文「就要交保了」　一票封先知

柯文哲交保！律師提1狀況喊怪「檢察官一定提抗告」：再被關3個月

柯文哲又7000萬交保！黃揚明「曝背後2大細節」：法院沒想繼續押他

宜蘭傳藝「12公尺大士爺」鎮守　9月限定「文化奇幻秀」天天登場

快訊／10縣市高溫警示　雙北恐飆破38度

「這金額就是不想放人！」柯文哲7000萬交保　網喊：為難人的數字

9月前半戀愛運大公開！哪些星座最容易遇見真愛指引一次看

台灣生育率全球墊底！新竹逆勢成長　外媒揭現實原因與代價

台30線玉長隧道9 ／9-10電力保修　無照明燈具人車勿入

陪伴摯友走人生最後一段　金高銀記者會當場爆哭：對不起⋯

字母哥率希臘淘汰歐錦賽衛冕軍！西班牙止步小組賽隊史最慘

柯文哲交保7000萬　朱立倫：司法要回歸公正民主才有希望

賣掉農地「傳柯文哲剩不到5000萬」　黃國昌：難以承受的負擔

小宅10年暴增42.7萬宅　雙寶媽：生活空間不足

林昀儒熱愛美食探索　下半年要衝高個人世界排名

醫護惡搞！拍病患體液喊「甜蜜禮物」PO網　下場慘被集體解雇

柯文哲7千萬交保！他4小時前發文「就要交保了」　一票封先知

北院裁定柯文哲7000萬交保換自由　黃國昌憂柯P不接受

柯文哲交保！律師提1狀況喊怪「檢察官一定提抗告」：再被關3個月

【儀式感自己創造】情人節讓老公被動式送花　自導自演超逗趣XD

生活熱門新聞

龔益霆自爆曾交往江祖平　上月分手了！網抓包說謊

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

江祖平疑是被害者　「一篇發文」露餡

台中學霸妹絕美宣傳照曝　暴擊2萬人：戀愛了

又有颱風最快明晚生成　連4天降雨明顯「西半部一片紅」

最美檢察官轉當律師心聲曝！曬婚紗照辣翻

應曉薇「高顏值女兒」首度亮相！　網歪樓認岳母

普渡11禁忌一次看！　誤觸小心被跟回家

建德國中招生跳票！棒球隊變社團體育生傻眼

「香港四大天王」最服誰的演技？一票點名他

前一周取消出國員旅　被討賠償1萬元氣炸！網喊合理

彈性育嬰假明年上路！婦團：30天單日請假仍太少

多休5天！「1縣市學生」10月放16天假

更多熱門

相關新聞

大谷翔平改9日先發戰洛磯！

大谷翔平改9日先發戰洛磯！

道奇隊大谷翔平因身體不適，原定3日（台灣時間4日）對上海盜的先發被迫取消。總教練羅伯斯（Dave Roberts）在4日表示，大谷的下一次先發將確定延至8日（台灣時間9日），於主場迎戰洛磯。

拇趾外翻年輕化！醫點名3類人要小心

拇趾外翻年輕化！醫點名3類人要小心

狗狗一聞到「焦慮氣味」竟變超悲觀？

狗狗一聞到「焦慮氣味」竟變超悲觀？

連續1個月喝「昆布水」日本人實測有感變化

連續1個月喝「昆布水」日本人實測有感變化

一醒來就頭痛？醫揭「腦壓高」原因

一醒來就頭痛？醫揭「腦壓高」原因

關鍵字：

健康快走腦部運動研究

讀者迴響

熱門新聞

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

即／柯文哲7000萬交保　「3限」+電子監控

江祖平：我一定要索賠性侵罪！

龔益霆自爆曾交往江祖平　上月分手了！網抓包說謊

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

江祖平半年前熱擁底迪被拍！照片曝光

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

江祖平怒回：不如我們一起去驗傷

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

血淚試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總

江祖平疑是被害者　「一篇發文」露餡

更多

最夯影音

更多

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面