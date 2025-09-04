　
政治

日本眾議員訪台適逢中共93閱兵之際　林佳龍：展現民主價值

▲▼代表日本自民黨來台與會的星野剛士、岩田和親、山下貴司及鈴木英敬等四位眾議員，下午專程來到外交部與外交部長林佳龍會晤。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲外交部長林佳龍會晤日本自民黨眾議員。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍昨（3日）接見來台參與台日執政黨外交國防會談的日本自民黨眾議員星野剛士一行。林佳龍指出，此次日本國會議員來訪適逢中國藉「上海合作組織」峰會及大規模閱兵強化威權結盟之際，更顯台日攜手展現民主價值的重要意義，雙方就兩岸情勢、經濟合作、防救災及國家安全等議題廣泛交換意見。

林佳龍表示，台灣與日本執政黨昨日在台北舉行外交與國防「2加2會談」。代表日本自民黨來台與會的星野剛士、岩田和親、山下貴司及鈴木英敬等四位眾議員，下午專程前往外交部會晤林佳龍，雙方就兩岸情勢、經濟合作、災防互助與國家安全等議題廣泛交換意見。

林佳龍認為，中國在近期藉由舉辦「上海合作組織」峰會及大規模閱兵，刻意彰顯威權國家之間的結盟態勢。值此關鍵時刻，日本國會議員來訪，與台灣共同展現對民主核心價值的堅持，格外具深遠意義。

林佳龍向訪賓強調，面對威權國家的軍事擴張，以及假訊息對民主制度的侵蝕，民主國家更應團結一致，而台灣在民主價值鏈、印太第一島鏈及非紅供應鏈中都居於關鍵地位，並願與各方共同應對挑戰。

林佳龍提到，會談中雙方特別關切海底電纜的安全與穩定，並認為這項議題攸關台日兩國的經濟發展與國家安全。同時，雙方也一致認為兩國在防救災領域各具優勢，未來可透過經驗分享與合作交流，不斷深化夥伴關係。

在經貿合作方面，林佳龍並呼籲日本政府持續支持台灣加入CPTPP，並善用現有的「第三國市場合作委員會」機制，共同拓展菲律賓等第三國市場，以進一步強化彼此的經濟韌性。

