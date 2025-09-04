對抗極端氣候！淡水12處護岸全面加固　防洪韌性大進化

▲興仁溪護岸以漿砌石修復取代原乾砌石，避免土壤持續流失。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2024年10月，山陀兒與康芮颱風接連侵襲臺灣，帶來超大豪雨，導致新北市淡水區溪流護岸嚴重受損，多處出現結構破壞與基礎掏空。為迅速回應災損、恢復防洪功能，新北市水利局立即啟動緊急復建作業，針對公司田溪、興仁溪、後洲溪及大屯溪等共12處災點進行修復。

由於災點多位於農地旁或偏遠山區，施工難度高、動線不易，水利局歷經多次會勘協調、地主借地及里長協助，結合團隊全力搶修，最終耗時5個月，於2025年7月初順利完工。全案投入經費近新臺幣2,000萬元，修復護岸總面積逾2,800平方公尺，有效強化當地防洪韌性，並保障沿線農地與居民安全。

▲施工團隊加緊趕工進行修復工程，力求盡早修復護岸。

水利局長宋德仁表示，災後調查顯示，多處溪流護岸出現崩塌、基腳掏空及石籠破損，影響河道排洪與沿岸土壤流失。為提升整體抗洪能力，此次復建工程全面採用「漿砌塊石工法」取代傳統乾砌方式，增強護岸穩定性與結構耐久度，以因應未來極端氣候衝擊。

水利局指出，災點多位於林地與農業用地交界地帶，加上道路狹小、機具進出不便，施工團隊面臨諸多挑戰。部分工區甚至無既有道路，須倚賴地主提供臨時通行路線。水利局為此辦理多次地方協調與現地踏勘，確保施工順利進行。雖然耗費較多時間，但也展現水利局與在地居民攜手面對災害、共築安全環境的合作精神。

▲公司田溪護岸被豪雨洪水沖毀，施工團隊不畏艱難努力修復。

工程順利推動，水利局特別感謝賢孝里葉振昌里長、埤島里蔡正忠里長與屯山里謝炳坤里長的積極協助，協調地主與里民同意借地通行，讓施工團隊順利進場，按進度完成各項修復作業。

當地居民對此次工程成果表達高度肯定。多位農民表示，颱風來襲時溪水暴漲、沖刷護岸，導致農田土壤流失，擔憂邊坡持續崩壞，如今有了堅固的新護岸，土地獲得保障，終於可以放心。也有居民表示，看見水利局與工程團隊不畏困難、盡心盡力施工，令人感動與感謝。

水利局表示，此次復建工程儘管遭遇梅雨鋒面與午後豪雨侵襲，仍順利完成並確保工程品質，驗證新護岸的結構安全性。未來將持續盤點轄內河川設施，優先整備高風險區段，落實防洪與環境安全整合，為市民打造更穩固、安心的生活空間。