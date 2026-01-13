石崇良憂「未來帳戶」排擠資源　民眾黨：4500億投資孩子不划算？

▲衛福部長石崇良憂心，「未來帳戶」普惠式作法恐排擠健保、長照財務，也排擠到更優先、需被照顧的族群。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

藍白聯手推出「台灣未來帳戶」政策，衛福部長石崇良憂心，普惠式政策可能帶來的財務與資源的排擠效應。對此，民眾黨團反問，用4500億投資孩子、投資台灣，挽救從「少子化」到「稀子化」的全球最低生育率，怎麼會不划算？

少子化預算5931億花哪去了？

民眾黨立院黨團12日表示，民進黨執政9年，生育率直直落，衛福部長石崇良在民眾黨團總召黃國昌質詢下也坦承「確實沒成立少子女化辦公室」，那促進生育率4000多億預算花到哪了？為此，行政院趕忙出來洗地，說沒有辦公室，但有「少子女化對策計畫」，而且8年不只花4000億，而是花了整整5931億。

民眾黨團批評，沒有整體策略、沒有成效追蹤的大撒幣，讓台灣出生率不增反減：每年誕生新生兒從2016的20萬8千人，陡降到2025的10萬7千人，明年小寶寶數量恐怕只剩8萬多。如此慘烈的KPI，民進黨政府還不知反省、檢討政策方向，又端出「少子女化對策計畫2.0」。

▲藍白近日共推「台灣未來帳戶」，國民黨主席鄭麗文（左）與民眾黨主席黃國昌（右）。（圖／記者李毓康攝）

福利補貼轉長期投資 未滿12歲孩子均可受惠

民眾黨團指出，無止境亂撒幣救不了生育率，但投資孩子的未來與台灣經濟或許可以，所以才與國民黨立院黨團共同提出「台灣未來帳戶」草案，把「福利補貼」轉為「長期投資」，明定2013年9月2日以後出生、未滿12歲，並在境內年度居住滿183天的國民均可受惠。

作法上，政府在孩子出生後協助開立個人帳戶，第一年撥入5萬元啟動金，之後每年撥入1萬元，至12歲止。這些錢在孩子滿18歲前不得提領，成年後請領也不是「想花就花」，限定用在就學、就業、創業、購屋自備款與租屋費用等人生關鍵階段。

用4500億挽救全球最低生育率 「怎麼會不划算？」

整筆基金有專責機關保管、強化監督，將委託勞保局收支保管，並交由勞動基金運用局運用管理，草案劃定「基金監理會」，由政府機關代表、開戶人代表、專家學者及相關團體代表組成。投資標的限於國內股票與債券，以追蹤台股大盤為主，以期達到風險管理、績效評估。

民眾黨團表示，13年期特別預算、金額經費上限僅4500億元，用4500億投資孩子、投資台灣，挽救從「少子化」到「稀子化」的全球最低生育率，讓台灣的孩子成年後承接的不是負債，而是可以勇敢衝刺夢想的資產，怎麼會不划算？「民進黨，還敢擋？」