栗子地瓜的對手來了！萬里雙興「高山地瓜」盛產　綿密口感熱銷

▲栗子地瓜對手來了？萬里雙興高山品種，綿密香甜不輸人。（圖／新北市萬里區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區向來以盛產「高山地瓜」聞名，是饕客必搶的當季美味。為了讓民眾掌握最佳嘗鮮時機，萬里區公所今（4日）於甫獲《臺灣米其林指南 2025》必比登推薦的在地店家「三姊妹農家樂」舉辦「萬里雙興地瓜推廣活動」記者會，由區長黃雱勉主持，並邀請市府農業局、城鄉發展局、地方民意代表及仕紳共襄盛舉，搶先品嚐以高山地瓜入菜的特色佳餚。

活動現場集結萬里及金山地區地瓜特色店家，展示從家常料理、烘焙甜點到熱賣小吃的多樣產品，展現地瓜的料理百搭特色。最大亮點是「當家做煮」單元，由三姊妹農家樂主廚二姊與黃雱勉區長聯手製作「小米地瓜粥」及「地瓜酸甜鹹」，融合傳統與創意，讓參與者體驗地瓜最純粹的美味。

三姊妹農家樂代表表示，地瓜不僅是餐桌上的健康食材，更是「懶人料理」的首選，只需簡單水煮或烤熟即可上桌，適合當早餐、點心或正餐。她也提到，能以家鄉的高山地瓜入菜，不僅是對食材的尊敬，更是傳遞萬里土地情感的重要方式，誠摯邀請大家走進萬里，感受山海風土與人情。

區長黃雱勉指出，萬里地瓜種植於水氣充足、土壤黏性高的山坡紅土，排水良好，因而孕育出地瓜界兩大天王。三姊妹農家樂多年堅持以當季新鮮食材入菜，讓「在地農產」與「國際餐飲舞台」相呼應。今年因天候影響，地瓜產量有限、價格較往年高，但營養美味不減，市場詢問熱烈。萬里高山地瓜將由金山地區農會統一銷售，數量有限，呼籲饕客把握機會，錯過就得再等一年。