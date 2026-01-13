前調查官收賄500萬放水潤寅案　遭判12年喊冤拚再審

▲前調查官郭詩晃貪污案判刑12年發監執行，喊冤稱「遭誣賴」聲請再審。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、柯沛辰／綜合報導

前調查官郭詩晃奉命調查史上最大的潤寅詐貸案，卻涉嫌收受潤寅董娘王音之500萬元賄款，將案件以「查無不法」結案，掩護潤寅持續詐貸超過470億元，直到2019年周轉不靈才爆發，遭最高院依貪污罪判刑12年、褫奪公權6年確定。郭入監後不服判決聲請再審，12日被提解至高院出庭時，再次喊冤稱遭誣賴。

470億元詐貸案外案 水果箱裝500萬現金

老牌紡織貿易商潤寅集團負責人為楊文虎、王音之夫婦，因財務操作不當，自2008年起以現金、水果禮盒，收買多家上市公司、廠商幹部，製作假合約、發票等不實交易紀錄，向多家銀行詐貸，除用來支應公司開銷，還購買豪宅享受奢華生活，在2019年間一度潛逃美國，但最終仍落網，在2021年12月間，分別遭判刑25年、27年定讞。

沒想到，北檢偵辦期間查出案外案，發現時任台北市調查處調查官郭詩晃，曾在2009年間因為都更關係，認識有富建設董事長洪村騫、開發部經理李世仁，後來2016年間併案承辦潤寅案時，王音之發現幾人關係，便透過洪村騫表達行賄郭男的意思。

2017年2、3月間，洪村騫透過李世仁約郭詩晃在郭母住處見面，並將裝有500萬元現金的水果箱置於郭母家中，離去前還刻意提醒郭男，千萬不要將水果箱轉贈他人，郭男收下賄賂後，隨即將潤寅案卷證以「查無不法」並「列參」，不予查辦。

司機證詞成攻防 檢方指僅憑印象不足翻案

檢方認定，正是因為郭詩晃不積極追查，才導致楊氏夫婦得以繼續詐貸、潛逃美國，依違反《貪污治罪條例》違背職務收賄等罪起訴，並移送懲戒。法院審理後，一、二審均認定郭收賄，重判12年、褫奪公權6年。案經上訴，最高法院去年11月駁回上訴，全案定讞

儘管郭詩晃委由律師提請非常上訴，但北檢12月23日仍依確定判決，通知郭詩晃到案發監執行。如今郭不服判決聲請再審，高院12日提解郭男至再審訊問庭。郭聲稱，洪村騫當時空手來到家中拜訪，並未帶著所謂裝有500萬元的水果箱，女兒上網搜尋找到洪當時的司機，能證明是洪誣賴他。

郭詩晃指出，關鍵證人符合「新事實、新證據」要件，足以推翻原確定判決所認定的犯罪事實。不過，檢方認為司機僅「憑印象」說洪沒拿東西下車，不足以動搖判決結果，請高院駁回再審聲請。

高院並未當庭諭知，因此是否再審，仍待進一步裁定。不過，郭詩晃還押時，面對媒體詢問是否覺得冤枉無辜，不停猛力點頭。