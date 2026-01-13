　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

前調查官收賄500萬放水潤寅案　遭判12年喊冤拚再審

▲▼ 前調查官郭詩晃貪污案判刑12年發監執行。（圖／記者劉昌松攝）

▲前調查官郭詩晃貪污案判刑12年發監執行，喊冤稱「遭誣賴」聲請再審。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、柯沛辰／綜合報導

前調查官郭詩晃奉命調查史上最大的潤寅詐貸案，卻涉嫌收受潤寅董娘王音之500萬元賄款，將案件以「查無不法」結案，掩護潤寅持續詐貸超過470億元，直到2019年周轉不靈才爆發，遭最高院依貪污罪判刑12年、褫奪公權6年確定。郭入監後不服判決聲請再審，12日被提解至高院出庭時，再次喊冤稱遭誣賴。

470億元詐貸案外案　水果箱裝500萬現金

老牌紡織貿易商潤寅集團負責人為楊文虎、王音之夫婦，因財務操作不當，自2008年起以現金、水果禮盒，收買多家上市公司、廠商幹部，製作假合約、發票等不實交易紀錄，向多家銀行詐貸，除用來支應公司開銷，還購買豪宅享受奢華生活，在2019年間一度潛逃美國，但最終仍落網，在2021年12月間，分別遭判刑25年、27年定讞。

沒想到，北檢偵辦期間查出案外案，發現時任台北市調查處調查官郭詩晃，曾在2009年間因為都更關係，認識有富建設董事長洪村騫、開發部經理李世仁，後來2016年間併案承辦潤寅案時，王音之發現幾人關係，便透過洪村騫表達行賄郭男的意思。

2017年2、3月間，洪村騫透過李世仁約郭詩晃在郭母住處見面，並將裝有500萬元現金的水果箱置於郭母家中，離去前還刻意提醒郭男，千萬不要將水果箱轉贈他人，郭男收下賄賂後，隨即將潤寅案卷證以「查無不法」並「列參」，不予查辦。

司機證詞成攻防　檢方指僅憑印象不足翻案

檢方認定，正是因為郭詩晃不積極追查，才導致楊氏夫婦得以繼續詐貸、潛逃美國，依違反《貪污治罪條例》違背職務收賄等罪起訴，並移送懲戒。法院審理後，一、二審均認定郭收賄，重判12年、褫奪公權6年。案經上訴，最高法院去年11月駁回上訴，全案定讞

儘管郭詩晃委由律師提請非常上訴，但北檢12月23日仍依確定判決，通知郭詩晃到案發監執行。如今郭不服判決聲請再審，高院12日提解郭男至再審訊問庭。郭聲稱，洪村騫當時空手來到家中拜訪，並未帶著所謂裝有500萬元的水果箱，女兒上網搜尋找到洪當時的司機，能證明是洪誣賴他。

郭詩晃指出，關鍵證人符合「新事實、新證據」要件，足以推翻原確定判決所認定的犯罪事實。不過，檢方認為司機僅「憑印象」說洪沒拿東西下車，不足以動搖判決結果，請高院駁回再審聲請。

高院並未當庭諭知，因此是否再審，仍待進一步裁定。不過，郭詩晃還押時，面對媒體詢問是否覺得冤枉無辜，不停猛力點頭。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光
台南社會局驚藏大內鬼！　5407萬全進私人口袋
知名嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

快訊／海邊散心驚見浮屍嚇壞！男子撈起額頭有傷口　身分待查

屏東大貨車路口右轉！76歲女騎士倒地　機車捲輪下恐怖畫面曝

狼父警涉侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

屏東長治紙箱倉庫起火！消防13車24人灌救　火勢1小時撲滅

台南社會局驚藏大隻內鬼！掏空長照補助...5407萬全進私人口袋

車內面交300萬...被害人起疑與2車手搏鬥！撞騎樓梁柱2嫌落跑

快訊／貨櫃車「超高」慘了！撞台鐵軌道涵洞...翻覆橫躺馬路

3賊連偷工地電纜線　黑衣黑褲加漁夫帽...穿制服犯案畫面曝

快訊／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警驚傳家中身亡

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

快訊／海邊散心驚見浮屍嚇壞！男子撈起額頭有傷口　身分待查

屏東大貨車路口右轉！76歲女騎士倒地　機車捲輪下恐怖畫面曝

狼父警涉侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

屏東長治紙箱倉庫起火！消防13車24人灌救　火勢1小時撲滅

台南社會局驚藏大隻內鬼！掏空長照補助...5407萬全進私人口袋

車內面交300萬...被害人起疑與2車手搏鬥！撞騎樓梁柱2嫌落跑

快訊／貨櫃車「超高」慘了！撞台鐵軌道涵洞...翻覆橫躺馬路

3賊連偷工地電纜線　黑衣黑褲加漁夫帽...穿制服犯案畫面曝

快訊／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警驚傳家中身亡

孫淑媚45歲迎來「美貌大逆轉」　時裝周氣場全開被封逆齡天花板

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

衛報：中國施壓歐洲多國「禁止台灣政治人物入境」

日天后「生前裸照被喊價20萬」　公司還要賣內衣：能賺錢太好了

台馬青年創新交流再升級　饒慶鈴率團訪雪州數位與觀光機構

邁入第20年！台南地檢署攜手統一獅辦法治教育　「獅法英雄」拒賭防詐

女市長「上賓館談公事」狼狽下台　回鍋補選又當選了！得票竟更高

從委內瑞拉看台灣　中共會不會照樣複製？

桃市中低收入戶火化+納骨免費　樹葬全免、遷出納骨塔最高補助2萬

高市早苗豪賭？擬23日解散眾院　駐日代表分析：務實拚單獨過半

【妹妹徒手打小強】嚇瘋拿給媽之後她也跟著一起尖叫XD

社會熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

太子集團陳志「網紅女友」曝光！　炫富秀白皙美腿

直播全拍下！金門火舞噴火失控回燃燒臉

保母餵1歲半幼兒吃饅頭噎到　缺氧過久搶救45天亡

太子集團陳志「全球殺豬盤」年騙2.1兆　受害者曝光

乾哥割頸判12年　高檢署：已上訴

2阿兵哥狂拉戰神賽特！遭憲兵抓下場曝

遊俄申請「中國邊境旅遊護照」！台灣身分沒了　移民署說明

獨／詐團會計師顯赫資歷曝　高雄議員：沒人找他諮詢

酒店妹榨乾老闆人夫！淫喊「X老公100下」　人肉ATM爽賺百萬

快訊／高雄死亡車禍　25歲騎士不治

更多熱門

相關新聞

收賄包庇潤寅詐貸470億　前調查官發監

收賄包庇潤寅詐貸470億　前調查官發監

前調查官郭詩晃因奉命調查史上最大的潤寅詐貸案時，收受潤寅董娘王音之行賄500萬元，將案件以「查無不法」結案，掩護潤寅持續詐貸超過470億元，2019年周轉不靈才爆發，被最高法院依貪污罪判刑12年、褫奪公權6年確定，雖然郭詩晃已委由律師提請非常上訴，台北地檢署23日仍依確定判決，通知郭詩晃到案發監執行。

推動「通姦除罪」　假律師涉詐貸1.6億遭約談

推動「通姦除罪」　假律師涉詐貸1.6億遭約談

助攻史上最大470億超貸！前調查官收賄500萬判12年定讞

助攻史上最大470億超貸！前調查官收賄500萬判12年定讞

鼎興牙材何宗英詐貸案定讞　國慶日前被拘提發監

鼎興牙材何宗英詐貸案定讞　國慶日前被拘提發監

慶富造船詐貸上億　陳慶男再遭判5年4月

慶富造船詐貸上億　陳慶男再遭判5年4月

關鍵字：

潤寅案詐貸

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

30歲女吃完大餐「2天就病逝」　醫揭恐怖病因

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面