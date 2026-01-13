今晨7.3℃轉雨時間曝　1號颱風有機會生成

▲今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

今年第1號颱風「洛鞍」（Nokaen）有機會生成！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新竹縣關西的7.3度。氣象署預報員林定宜表示，下周一東北季風增強，桃園以北、東北部有局部短暫雨。至於今年首颱近期是否可能生成，他提到，有機率，但也不必然，可能還沒發展成颱風，就因北方冷空氣而減弱。

氣象署發布「陸上強風特報」，東北風增強，今下午至周三晚上，蘭嶼、綠島、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣局部地區將有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

今明冷氣團影響

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天冷氣團南下影響，加上輻射冷卻，清晨北部、宜蘭低溫普遍10-13度，其他地區15-17度，北部、東半部白天高溫19-22度，中南部23-25度；環境水氣逐漸減少，花蓮、台東、恆春半島有局部短暫雨。

林定宜說，周三冷氣團加上輻射冷卻影響，各地較冷，花東、恆春半島有局部短暫雨；周四冷氣團減弱，但仍有輻射冷卻，各地早晚較冷；周四、周五東半部、恆春半島有零星短暫雨。

下周一另波冷空氣

林定宜表示，周六、周日東半部水氣比較多，因菲律賓東方海面有些南方擾動，加上北方槽線通過；下周一東北季風增強，桃園以北、東北部有局部短暫雨，花東、恆春半島有零星短暫雨，之後冷空氣逐漸增強，氣溫會降到多低再觀察。

至於近期在菲律賓東方海面，是否可能生成今年首颱，林定宜提到，有機率，但不必然會生成，可能還沒發展成颱風，就因北方冷空氣而減弱掉了；預估周末後冷空氣逐漸下來，該系統無法往西走，可能滯留在菲律賓東方海面就消散。他指出， 一整年都會有颱風，1月氣候平均值是0.4個，還是可能會有。