內政部硬起來！修法禁房東擋申請租補、遷入戶籍　違者將開罰

▲內政部將修法，進一步保障租屋族的權益。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部預計9月提出「租賃住宅市場發展及管理條例」修正草案，規範房東不得有禁止房客申請租金補貼、遷入戶籍等行為，違者將有相關；且房東若要漲租，須提前6個月告知，續約租金漲幅不得超過當月的房租指數年增率，避免不合理漲租；房東除了要收回自住的狀況外，房客在續約至少有3年租期的保障。

根據內政部規劃，租賃條例修正有4大面向，第一，房客享有訂約及續約合計3年租期，房東僅能因自住收回房屋；第二，續約租金漲幅不得超過通知當月房租指數的年增率；第三，房東不得有禁止房客申請租金補貼、遷入戶籍等行為，違者受罰；第四，未來租屋糾紛可向公所申請免費調解或法律訴訟扶助。

地政司長林家正說明，這次修法主要協助青年婚育家庭還有租屋族能穩居，讓租屋族在就學就業時在租屋上有更好的安排，也平衡房東房客雙方的權益。

首先，除了房東要收回自住的狀況外，房客在續約至少有3年租期的保障，可以先簽1年後加上1+1，或是簽1年後直接再簽2年的方式；如果房東直接不續租，會設計有罰則規定，對於房客應該有相關賠償。此外，依據買賣不破租賃原則，即使房東賣給下一手，租賃合約還是維持存在。

第二，房東續約前需要通知房客租金漲幅，以當月主計總處公布的房租指數作為上限。第三，也會修法維護房客權益，規範房東不得禁止房客申請租金補貼、遷入戶籍。

林家正指出，常見房東以口頭約定、訊息方式通知租客不能申請租補，對房客是不合理要求，為杜絕此行為，此次修法也會明文禁止，也有相關罰則，口頭約定原則上無效。

第四，租屋如果發生相關爭議，各縣市鄉鎮區公所都有調解委員會，若有租屋糾紛可以就近尋求相關調解協助，後續也會提供法扶服務，讓租客可以獲得更有效的協助。

林家正說，9月就會邀集租服工會、崔媽媽基金會、OURs、消基會等舉行座談會，搜集意見，後續也會盡快在9月底前把法案送行政院審查，後續力拼立院新會期通過。