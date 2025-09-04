▲行政院推動「青年婚育租屋協助專案」，2028年前釋出1.1萬戶婚育宅，每多生1胎租補再加碼50%。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

內政部於今（4日）行政院會報告「青年婚育租屋協助專案」規劃方向。「婚育宅」部分，今年起至2028年，將從社宅中釋出20%、共1.1萬戶，讓育有0歲到6歲小孩的家庭能住滿12年。另外，租金補貼也擴大範圍，每人每月平均所得由最低生活費3倍放寬至3.5倍，且自登記結婚2年內加碼補貼50%、每多生1胎再加碼補貼50%，創造青年人敢婚、願生、樂養的友善環境。初期約5.2萬戶青年及婚育家庭受惠。

行政院長卓榮泰聽取報告後表示，為解決少子女化問題，總統賴清德上任後推動「0-6歲國家和你一起養2.0」政策，將托育補助再提高。本次提出青年婚育租屋協助專案，加碼補貼婚育家庭，有助創造友善青年的婚育環境，後續請內政部透過「優先入住社會住宅」、「租金補貼金額加碼」、「申請資格放寬」及「增加補助項目」四大方向，全力推動。

卓榮泰指出，為穩定長期租賃關係，確保續租租金合理，強化租賃雙方權益保障，請內政部研議租賃條例修法，健全整體租屋市場發展；另外，有關本專案撥補住宅基金之經費來源，請行政院主計總處研議支應。卓也請工程會與內政部研議如何供應更多社會住宅，並著重與民間合作，以滿足國人需求。

內政部表示，內政部從穩居的方向提出因應方案，將婚育宅概念結合社會住宅、包租代管及租金補貼3大居住政策，透過「補貼金額加碼」、「申請資格放寬」、「增加補助項目」、「優先入住社會住宅」4大方向，相關經費將積極爭取撥補住宅基金支應，全案預計於115年正式開辦，初期約5.2萬戶青年及婚育家庭受惠。

內政部指出，此次專案目標對象為婚育族群、新婚及育兒家庭，將原300億中央擴大租金補貼專案計畫規定所得標準由每人每月平均所得由最低生活費3倍放寬至3.5倍，適用放寬資格者給予加碼補貼；另方案公布後，符合婚育家庭資格者可再擴大加碼，自登記結婚2年內加碼補貼50%，每多生1胎再加碼補貼50%，創造青年人敢婚、願生、樂養的友善環境。

根據內政部規劃，2025年可釋出1000戶，未來2026年到2028年，中央興建加上都更分回、包租代管等，可釋出10000戶。

內政部長劉世芳表示，內政部維護民眾居住權益的決心未曾鬆懈，將持續與其他部會共同處理國內少子化問題，透過多元住宅提供、提升補貼等方式，給予婚育族群、新婚及育有未成年子女家庭居住支持，讓年輕人能夠安心成家。

▲內政部長劉世芳出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）