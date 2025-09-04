內政部強化165反詐騙專線能量見效　每日平均財損較去年減少2億元

▲內政部打詐成效。（圖／內政部提供，下同）

記者郭運興／台北報導

內政部今（4日）部務會報安排警政署報告「165反詐騙諮詢專線執行成果及精進措施暨各類詐騙案件樣態分析」，內政部指出，在整體打詐成效方面，詐欺犯罪發生數及財損數均出現明顯下降，114年8月每日平均受理詐騙458件、財損2億2,262萬元，較113年8月分別減少27.53%與47.36%。內政部強調，165專線不僅是全民防詐第一道防線，更是強化打詐網絡的核心樞紐，展現政府保障人民財產安全的決心。

內政部長劉世芳表示，警政署將持續透過增補人力與導入AI功能，精進165反詐騙專線接聽量能。同時，定期分析高發詐騙手法樣態，並即時更新於打詐儀錶板專網，協助民眾掌握趨勢，強化防詐認知。

內政部表示，在整體打詐成效方面，自113年8月「內政部警政署165打詐儀錶板」上線並逐日公布數據以來，配合114年推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」及「打詐四法」相關子法上路等措施，詐欺犯罪發生數及財損數均出現明顯下降。

內政補指出，統計顯示，114年8月每日平均受理詐騙458件、財損2億2,262萬元，較113年8月每日平均受理632件、財損4億2,291萬元，分別減少27.53%與47.36%，具體展現政府打詐行動成效。

另外，劉世芳於今年8月27日親赴警政署刑事警察局慰勉同仁，肯定165反詐騙專線同仁長期承擔第一線防詐重責及辛勞。劉世芳指出，專線同仁長期承受龐大來電案件量與高度情緒壓力，內政部已規劃逐步補充人力，減輕勤務壓力，並規劃導入專業心理諮商資源，結合宗教及社會團體力量，透過定期座談與輔導機制，維護心理健康。

劉世芳強調，未來將全力支持刑事局推動「詐欺犯罪防制中心」法制化，透過法律定位與組織編制，確保打詐工作能長期穩定推進，並強化跨部會整合效能，期能165反詐騙專線提供線上通話穩健服務，也在數位檢舉上發揮關鍵角色。

最後，內政部強調，165專線不僅是全民防詐第一道防線，更是強化打詐網絡的核心樞紐，透過改善勤務制度、加強心理照護、推動法制化及擴充廳舍，全面提升防詐能量，展現政府保障人民財產安全的堅定決心。