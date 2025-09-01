爆「警察被下令放人越過拒馬就拔官」　陳昭姿：我講話我負責

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨主席黃國昌號召支持者參與830「 司法改革 公民走讀」，但過程中爆發警民推擠，釀8名員警受傷，警政署昨表示嚴正追辦，內政部也說，北市警局已蒐證完畢，依涉妨害公務罪、強制罪、集遊法等移送北檢偵辦。對此，民眾黨立委陳昭姿今（1日）爆料，「我們請市議員去跟中正分局溝通，回來就一句話，上面說只要放人一步，立刻拔官，我講話我負責」，只要有放人越過拒馬，就立刻拔官，所以後來不溝通了，你要逼警察被拔官嗎？

▲立法院1日新會期報到，陳昭姿完成報到。（圖／記者李毓康攝）

陳昭姿1日上午到立法院進行第11屆第4會期委員簽到並受訪。針對上述內政部、警政署說法，陳昭姿氣憤說，怎麼嚴辦呢？「我們申請啦，剛開始是准的」，後來不曉得發生什麼事就不准了，昨天民眾黨講的非常清楚，「你不准，我們就『走讀』，就走在人行道上」，但人行道被全封，能移動的就一個路口，不只上千名支持者被迫站在烈日下，你要怎麼做呢？

陳昭姿爆料，「我們請市議員去跟中正分局溝通，回來就一句話，上面說只要放人一步，立刻拔官，我講話我負責」，只要有放人越過拒馬，就立刻拔官，所以民眾黨確知，對方動用很多警察人力，凌晨12點多就從台中調人力，後來又增加很多人力，怎麼樣就不讓他們走在人行道上。

陳昭姿表示，她相信很多朋友對民眾黨有信心，讓他們好好完成走讀，不可能有暴力事件發生。她說，一年前民眾黨中央黨部跟前主席柯文哲的家被搜索，經歷那麼多事件，結果那天搜出來的東西沒有一樣可以作為證據，「史上沒有這樣的」，對主要在野黨領袖做這樣事情，禁見一整年，連前總統陳水扁當過8年的人，禁見也不過一個多月，你覺得民眾黨可以什麼事情都不做嗎？「今日柯文哲，明日是誰」，民眾黨不可能在830無動於衷，不表達最深抗議，但民眾黨要的是「和平走讀」，如果連走讀都不肯允許，離開路口都不肯，「你是官逼民反嗎？」

陳昭姿也說，民進黨在野時，「我們誰不是跟它站一起？」民眾黨300萬張政黨票有250萬來自民進黨，「我們都曾是民進黨支持者」，過去民進黨最常喊的一句話，其中有一句就是《集遊法》是「惡法」，一定要消滅掉，前總統蔡英文時代說陳前總統沒修是遺憾，「現在卻用這個惡法用的很舒服、很開心、很過癮，是嗎？」陳水扁沒辦法修，是因為當時立法院民進黨席次不到30席次，但蔡時代是60幾席也沒動，是因為當你們執政後發現這法很好用？雙標黨很清楚，絕對雙標、絕對腐化。

陳昭姿也提到，民進黨前主席林義雄曾帶領團隊苦行，環繞全台且走過總統府，「他們可以走過總統府，我們呢？我們只在人行道走，還不行嗎？我們沒有要走到總統府」，這麼雙標，綠能你不能。她質疑，她們也是台灣人民，在烈日40度下，站在路口6至7小時，你在凌虐民眾黨支持者嗎？這種凌虐，會讓你們覺得大罷免輸了又扳回一事嗎？是這樣嗎？

陳昭姿強調，警察當然辛苦了，但警察是被下令，敢讓支持者、上街頭的朋友越過拒馬，有官位的立刻拔官，有市議員去溝通過，「所以後來不溝通了，你要逼警察被拔官嗎？」