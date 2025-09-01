　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆「警察被下令放人越過拒馬就拔官」　陳昭姿：我講話我負責

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨主席黃國昌號召支持者參與830「 司法改革 公民走讀」，但過程中爆發警民推擠，釀8名員警受傷，警政署昨表示嚴正追辦，內政部也說，北市警局已蒐證完畢，依涉妨害公務罪、強制罪、集遊法等移送北檢偵辦。對此，民眾黨立委陳昭姿今（1日）爆料，「我們請市議員去跟中正分局溝通，回來就一句話，上面說只要放人一步，立刻拔官，我講話我負責」，只要有放人越過拒馬，就立刻拔官，所以後來不溝通了，你要逼警察被拔官嗎？

▲ 立法院新會期報到，陳昭姿完成報到。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院1日新會期報到，陳昭姿完成報到。（圖／記者李毓康攝）

陳昭姿1日上午到立法院進行第11屆第4會期委員簽到並受訪。針對上述內政部、警政署說法，陳昭姿氣憤說，怎麼嚴辦呢？「我們申請啦，剛開始是准的」，後來不曉得發生什麼事就不准了，昨天民眾黨講的非常清楚，「你不准，我們就『走讀』，就走在人行道上」，但人行道被全封，能移動的就一個路口，不只上千名支持者被迫站在烈日下，你要怎麼做呢？

陳昭姿爆料，「我們請市議員去跟中正分局溝通，回來就一句話，上面說只要放人一步，立刻拔官，我講話我負責」，只要有放人越過拒馬，就立刻拔官，所以民眾黨確知，對方動用很多警察人力，凌晨12點多就從台中調人力，後來又增加很多人力，怎麼樣就不讓他們走在人行道上。

陳昭姿表示，她相信很多朋友對民眾黨有信心，讓他們好好完成走讀，不可能有暴力事件發生。她說，一年前民眾黨中央黨部跟前主席柯文哲的家被搜索，經歷那麼多事件，結果那天搜出來的東西沒有一樣可以作為證據，「史上沒有這樣的」，對主要在野黨領袖做這樣事情，禁見一整年，連前總統陳水扁當過8年的人，禁見也不過一個多月，你覺得民眾黨可以什麼事情都不做嗎？「今日柯文哲，明日是誰」，民眾黨不可能在830無動於衷，不表達最深抗議，但民眾黨要的是「和平走讀」，如果連走讀都不肯允許，離開路口都不肯，「你是官逼民反嗎？」

陳昭姿也說，民進黨在野時，「我們誰不是跟它站一起？」民眾黨300萬張政黨票有250萬來自民進黨，「我們都曾是民進黨支持者」，過去民進黨最常喊的一句話，其中有一句就是《集遊法》是「惡法」，一定要消滅掉，前總統蔡英文時代說陳前總統沒修是遺憾，「現在卻用這個惡法用的很舒服、很開心、很過癮，是嗎？」陳水扁沒辦法修，是因為當時立法院民進黨席次不到30席次，但蔡時代是60幾席也沒動，是因為當你們執政後發現這法很好用？雙標黨很清楚，絕對雙標、絕對腐化。

陳昭姿也提到，民進黨前主席林義雄曾帶領團隊苦行，環繞全台且走過總統府，「他們可以走過總統府，我們呢？我們只在人行道走，還不行嗎？我們沒有要走到總統府」，這麼雙標，綠能你不能。她質疑，她們也是台灣人民，在烈日40度下，站在路口6至7小時，你在凌虐民眾黨支持者嗎？這種凌虐，會讓你們覺得大罷免輸了又扳回一事嗎？是這樣嗎？

陳昭姿強調，警察當然辛苦了，但警察是被下令，敢讓支持者、上街頭的朋友越過拒馬，有官位的立刻拔官，有市議員去溝通過，「所以後來不溝通了，你要逼警察被拔官嗎？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「超夯APP」免費下載竟被扣6990元！　多人中招
屈中恆遭抵制！《寶島一村》大陸場全沒了　演員全打包回台
快訊／阿富汗強震250死！　塔利班政府大規模救援
《刀劍神域》手遊宣布結束營運
沒退位！柯建銘喊任期到明年2月　「黨團六長」今起登記
「琵琶」颱風本周可能生成　今起連4天水氣偏多
快訊／台股急殺340點！　失守2萬4
10隻倉鼠沖進馬桶！惡女抖音被洗版　身分起底

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不滿藍營喊軍人加薪　于北辰嗆：想賺錢去當傭兵、不要來國軍騙錢

馬英九參加中國九三閱兵將法辦　朱立倫：兩岸訪問一定要守法律

談柯總召去留　王世堅：相信他不會依然故我、一意孤行

賴清德國安團隊注年輕新血　3位國安會副秘「平均年紀36.6歲」

沒退位！柯建銘喊任期到明年2月　「黨團六長」今起登記

一笑泯恩仇！柯建銘帶王義川到藍黨團遞橄欖枝　不違法違憲都可談　

推「代理人」參選國民黨主席？　朱立倫：盼眾望所歸的人來領導

「從沒想過要選舉」　李四川提韓國瑜、蔣萬安：已經第2個人騙我

爆「警察被下令放人越過拒馬就拔官」　陳昭姿：我講話我負責

稱不懼被賴清德對付　黃國昌嗆：民主進步可丟垃圾桶、劉世芳丟人

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

不滿藍營喊軍人加薪　于北辰嗆：想賺錢去當傭兵、不要來國軍騙錢

馬英九參加中國九三閱兵將法辦　朱立倫：兩岸訪問一定要守法律

談柯總召去留　王世堅：相信他不會依然故我、一意孤行

賴清德國安團隊注年輕新血　3位國安會副秘「平均年紀36.6歲」

沒退位！柯建銘喊任期到明年2月　「黨團六長」今起登記

一笑泯恩仇！柯建銘帶王義川到藍黨團遞橄欖枝　不違法違憲都可談　

推「代理人」參選國民黨主席？　朱立倫：盼眾望所歸的人來領導

「從沒想過要選舉」　李四川提韓國瑜、蔣萬安：已經第2個人騙我

爆「警察被下令放人越過拒馬就拔官」　陳昭姿：我講話我負責

稱不懼被賴清德對付　黃國昌嗆：民主進步可丟垃圾桶、劉世芳丟人

雷姬Q10 Pro全能掃拖旗艦版免洗布　Tineco洗地機早鳥現省8900元

2台人「沖繩潛水」溺斃細節曝！　下水才10分鐘就失蹤

台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

陸紙質鐵路車票10／1起走入歷史　由電子發票取代

台股漲多拉回！法人：類股輪動架構健康　降息創造資金行情空間

伊朗致命疏漏！高官秘密會議不帶手機　以色列1招發動空襲

被恐怖男友暴打30分鐘　女滿身是血「靠Siri報案」成功救命

台中3小學首迎新生　學區房最高均價6字頭

礁溪靜謐角落享受一杯濃郁虹吸咖啡　京都風懷舊小店隱身巷弄

「孕婦救人」影片瘋傳！當事人澄清：我沒懷孕啊……

桃園中壢民宅大火5死！媳婦、孫子全罹難　阿嬤哭癱：都沒有了

政治熱門新聞

內政部辦民眾黨　黃國昌：放馬過來

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

民眾黨慘了！走讀爆衝突傷8警　內政部：蒐證完畢將移送北檢偵辦

健康亮紅燈！腰痛發燒胸痛　綠委急停行程

當面重批老友黃暐瀚！　羅智強揭「看到這幕很失望」：我覺得你變了

走讀受傷！陳智菡PO抓痕　撂「要辦就來」：爬拒馬非我們所選擇的

快訊／總統府宣布：趙怡翔、李問任國安會副秘　鄭俊昇任府副秘

藥師林士峰急道歉！PO燦笑警照是AI合成

罷免吳思瑤連署書全銷毀　賴苡任：無比沉重

趙怡翔將轉任國安會副秘　甜美接班人劉品妡神似「學姊」

普發1萬　最快「這個月」拿到

沒退位！柯建銘喊任期到明年2月　「黨團六長」今起登記

稱不懼被賴清德對付　黃國昌嗆：民主進步可丟垃圾桶、劉世芳丟人

普發1萬發放方式曝　擬比照2023年普發6000模式有5管道領取

更多熱門

相關新聞

稱不懼被賴清德對付　黃國昌嗆：民主進步可丟垃圾桶、劉世芳丟人

稱不懼被賴清德對付　黃國昌嗆：民主進步可丟垃圾桶、劉世芳丟人

民眾黨主席黃國昌號召支持者參與830「 司法改革 公民走讀」，但過程中爆發警民推擠，釀8名員警受傷，警政署昨表示將嚴正追辦，內政部也說，北市警局已蒐證完畢，依涉妨害公務罪、強制罪、集遊法等移送北檢偵辦。對此，黃國昌今（1日）表示，「我只能送他們四個字，丟人現眼」，他從學者時期就走上街頭，面對國家機器、暴政從來沒怕過，過去不會怕，「現在會怕賴清德用國家機器代付我？」

昌想選新北　李四川：母雞是民眾黨會讓小雞緊張

昌想選新北　李四川：母雞是民眾黨會讓小雞緊張

譴責黃國昌「勒警」？　蔣萬安沉默不回應

譴責黃國昌「勒警」？　蔣萬安沉默不回應

內政部辦民眾黨　黃國昌：放馬過來

內政部辦民眾黨　黃國昌：放馬過來

黃國昌勒警最新畫面曝！北市警將傳喚說明

黃國昌勒警最新畫面曝！北市警將傳喚說明

關鍵字：

陳昭姿黃國昌民眾黨走讀集遊法內政部警政署

讀者迴響

熱門新聞

2台人「沖繩潛水」喪命！

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

2台人赴沖繩潛水喪命　觀光署：自由行參加當地活動

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

可能有新颱風　路徑估大迴轉

光電板壽命將盡！日本政府認了：回收費用沒共識

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

今開學！　「爸媽崩潰9點」曝

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」

與那國島可見中央山脈　罕見照驚日網

內政部辦民眾黨　黃國昌：放馬過來

女把10隻倉鼠丟馬桶沖掉！IG限動被罵爆

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

更多

最夯影音

更多

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面