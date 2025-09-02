「台灣警政論壇」52國2713人與會創新高　聚焦打擊跨境犯罪

▲行政院院長卓榮泰、內政部部長劉世芳、國際警察首長協會（IACP）會長Ken Walker，警政署長張榮興出席國際警察合作論壇。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

「2025國際警察合作論壇–打擊跨境犯罪研討會」2日於台北君悅酒店盛大開幕，本次論壇會期為期一天半。此次論壇由內政部、外交部、農業部及大陸委員會共同主辦，警政署承辦，內政部國土管理署協辦，吸引全世界52國共2713人參與，規模創歷年新高。

論壇開幕典禮由行政院院長卓榮泰、內政部部長劉世芳、國際警察首長協會（IACP）會長Ken Walker、美國在台協會處長谷立言，以及友邦部長級貴賓等人共同主持啟動儀式。現場共有來自40國263名執法專家及官員出席，線上研討會則供世界各地警政人員上百名現役警察官員參與，展現全球共同打擊犯罪的決心。

這次國際警察合作論壇以「打擊跨境犯罪」為核心，規劃主題演講與4場專題研討，涵蓋電信詐欺與人口販運、非法金流與洗錢、網路犯罪及毒品犯罪等議題，由來自五大洲的專家分享經驗與對策。卓榮泰致詞時表示，政府自2022年推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領」至今已邁入2.0版，強化跨部會合作並運用AI防詐，亦將虛擬資產業者納入管理。卓榮泰強調，犯罪無國界，台灣願與國際攜手合作，並呼籲支持台灣參與國際刑警組織，以提升追緝與情報分享效能。

劉世芳指出，台灣身為全球科技與貿易樞紐，唯有透過科技偵查與跨國協作，才能有效因應新興犯罪挑戰；IACP會長Ken Walker強調AI在防制新興犯罪的重要性，肯定台灣舉辦論壇對國際合作的意義。內政部表示，本次論壇將作為深化跨境警政合作的新起點，未來將持續推動國際交流，讓世界看見台灣在打擊犯罪上的努力與貢獻。

