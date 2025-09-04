國1苗栗段緩撞車連2天挨撞！休旅車母子受傷　2事故同一警處理

▲國道1號苗栗路段接連2天發生緩撞車被撞，今天一對母子受傷送醫。巧的是，2起事故都由同1名警員處理現場。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

國道緩撞車招誰惹誰！繼昨（3）日上午國道1號北向124公里，1輛新車市價超過300萬的奧廸e-tron電動車撞毀剛進場的施工緩撞車，詎料今（4）日下午在北向120公里處，1輛老舊休旅車又撞上清掃作業的緩撞車，造成休旅車上母子2人輕傷送醫，肇事原因正由警方調查中。巧合的是，2起事故都由同1位警員處理，引發同仁討論。

昨天上午8時43分在國道1號北向124公里處（苗栗縣頭屋路段），當時正要進行內側護欄整修工程，後方由施工緩撞車防護施工人車，未料江姓男子（38歲）駕駛奧廸e-tron電動車高速追撞楊姓男子（67歲）駕駛的緩撞車，造成電動車頭、緩撞車防撞設施都嚴重毀損，幸好無人受傷。

警方說，今天下午13時17分在國道1號北向120.8公里處（苗栗縣造橋路段），再度發生緩撞車被撞事故。肇事吳姓駕駛（23歲）駕駛老舊的休旅車，疑因未注意車前狀況，高速撞擊內側車道何男（60歲）駕駛的施工緩撞車，當時前方工程車正執行內側清掃和除草作業。

警方說，事故造成吳男及媽媽（52歲）2人擦挫傷，均送頭份為恭醫院診治，事故現場在14時排除，雙方酒測均為0。國道1號苗栗路段接連2天發生，肇事車輛都沒有開ACC輔助系統；但巧合的是，都由造橋分隊吳姓小隊長處理事故現場，引發同仁們討論。