社會 社會焦點 保障人權

苗栗垃圾掩埋場凌晨火警！恐怖濃煙狂竄　持續悶燒水車怪手戒備

▲苗栗市垃圾掩埋場凌晨起火，這次熱顯像儀及時示警，遏止火勢擴大,目前悶燒中。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗市垃圾掩埋場凌晨起火，這次熱顯像儀及時示警，遏止火勢擴大，目前悶燒中。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市公所垃圾場堆置廢家具及樹枝區域今（2日）凌晨起火，值班人員適時發現熱顯像儀警報，消防局派遣5輛消防水車、20多名救災人員，費時4個多小時才控制火勢，截至上午持續悶燒，現場仍有怪手和水車監控，幸無人員傷亡。

苗栗市長余文忠說，這一次能夠迅速發現火勢，主因環保局有鑑於去年垃圾掩埋場2度發生大火，補助垃圾場裝設熱顯像儀設備，清潔隊凌晨0時02分接獲熱顯像儀警報，顯示場內廢棄物堆置區疑似起火，值班同仁前往現場確認有火勢，但因現場設備不足以撲滅火勢，立刻通報消防局。

▲苗栗市垃圾掩埋場凌晨起火，這次熱顯像儀及時示警，遏止火勢擴大，目前悶燒中。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗市垃圾掩埋場凌晨起火，這次熱顯像儀及時示警，遏止火勢擴大，目前悶燒中。（圖／記者楊永盛翻攝）

消防局獲報後，立即派遣5輛消防車與20多名消防人員趕抵現場展開灌救，現場迅速佈設水線控制火勢，清潔隊調派1台怪手協助，隔離燃燒物避免火勢擴散，火勢在清晨4時30分獲得控制，消防局隨後持續留守待命，監控現場狀況，初估燃燒面積約1,000平方公尺。

▲苗栗市垃圾掩埋場凌晨起火，這次熱顯像儀及時示警，遏止火勢擴大，目前悶燒中。（圖／記者楊永盛翻攝）

清潔隊上午再增派2台怪手進場，進行災後場地整理作業，消防局也佈2條水線監控；余市長說，為防範死灰復燃，將請環保局評估調度再生固化物，覆蓋在悶燒區域，確保災情不再復燃。

09/01 全台詐欺最新數據

苗栗歇業銀樓裝修　5工人偷走聚寶瓶、飾品

苗栗歇業銀樓裝修　5工人偷走聚寶瓶、飾品

苗栗市一間已歇業銀樓兼藝品店，屋主雇用新竹縣鍾姓男子等5名工班整修屋舍，詎料屋主日前發現2座大型肖楠木聚寶瓶和值錢飾品失竊，報警赫然發現竟是「引狼入室」，警方抽絲剝繭才鎖定鍾嫌等人，警方持搜索票拘提5嫌、起出聚寶瓶等贓物，偵訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

竹北高鐵附近上班！一票推看「苗栗」

竹北高鐵附近上班！一票推看「苗栗」

山友登武陵受傷！韌帶斷裂骨折困翠池山莊　直升機吊掛送醫

山友登武陵受傷！韌帶斷裂骨折困翠池山莊　直升機吊掛送醫

人妻「手掌朝上食指彎曲」勾小王滿足她　尪靠兩款LINE貼圖怒抓！

人妻「手掌朝上食指彎曲」勾小王滿足她　尪靠兩款LINE貼圖怒抓！

疑誤打排檔！苗栗85歲男駕駛爆衝撞2車

疑誤打排檔！苗栗85歲男駕駛爆衝撞2車

苗栗垃圾掩埋場熱顯像儀余文忠

