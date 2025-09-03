缺德！盜76公斤路燈電纜線變賣1.6萬　苗栗2毒蟲被逮

▲苗栗市經國路4段路燈電線遭竊數百公尺，影響交通安全，警方逮捕2名慣竊、起獲76公斤電線。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛 ／苗栗報導

苗栗市經國路4段一帶路燈電線8月底2度遭竊，造成10多盞路燈不亮，影響交通安全，市公所為此公告提醒大眾並譴責無良小偷。警方據報過濾周邊上百支路口監視器，2日逮捕葉姓、溫姓慣竊，起獲76公斤電線，偵訊後依竊盜罪嫌函送偵辦。

苗栗市公所8月27日接獲民眾通報，指經國路（環市路）4段苗栗地區水資源回收中心至北勢大橋一帶路燈不亮，派員巡查發現路燈電纜線被偷剪；詎料，市公所還來不及請廠商修復，31日檢修同路段發現又再次被剪，連帶造成10多盞路燈不亮，2次被剪路段長約450公尺、電線1,500公尺，初估修復經費約20萬。

警方據報調閱週邊路口、民宅監視器，發現竊賊手法職業化，利用深夜該路段人車較少時，先將路段電線兩端剪斷後，再用機車拖拉竊盜，故意跳過路口電線不偷，藉此避開監視器鏡頭。





警方專案小組擴大調閱案發地點周邊監視器影像，過濾超過上百支路口監視器鏡頭畫面，發現葉男（63歲）及溫男（49歲）2名毒品和竊盜列管人口，案發前分別騎2輛機車前往案發地點周邊，離開時機車踏墊及後座均載滿貨物，警方聲請搜索票，2日將葉男、溫男查緝到案，並前往資源回收場起獲遭竊的76公斤電纜線，嫌犯供稱變賣1.6萬，訊後依竊盜罪嫌函送苗栗地檢署偵辦。