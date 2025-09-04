　
歐江安出席大使圓桌論壇　喊「台灣加入將使CPTPP更強大」

▲駐紐西蘭代表歐江安應智庫IIPA邀請，於1日在坎特伯里大學（Canterbury University）研討會「大使圓桌論壇」。（圖／駐紐西蘭代表處提供）

▲駐紐西蘭代表歐江安應智庫IIPA邀請，於1日在坎特伯里大學（Canterbury University）研討會「大使圓桌論壇」。（圖／駐紐西蘭代表處提供）

記者陶本和／台北報導

駐紐西蘭代表歐江安應智庫IIPA邀請，於1日在坎特伯里大學（Canterbury University）研討會「大使圓桌論壇」上，與日本、加拿大、菲律賓、英國駐使與談。她在會中提到，台灣已符合「奧克蘭原則」（Auckland Principles）各項要件，台灣經濟發展符合CPTPP高標準，呼籲跳脫地緣政治考量藩籬，儘速成立台灣入會工作小組，強調台灣加入將使CPTPP更強大。

歐江安表示，台灣整體經商環境名列全球前茅，與紐西蘭、新加坡、英國、美國、加拿大簽署貿易或投資協定，各領域均符合CPTPP高標準規範。

歐江安指出，台灣不僅做好準備，更具備引領高標準發展的能力與實踐，與各成員市場結構互補，台灣加入可以深化CPTPP成員間投資，降低關稅、打造強韌供應鏈。她也向在場駐使致意，感謝日本支持台灣入會不遺餘力、稱讚加拿大去年擔任輪值主席國展現的創意與積極，同時祝賀英國已正式加入CPTPP，另呼籲今年輪值主席國澳洲能協助儘速成立台灣入會工作小組。

歐江安指出，我國對CPTPP 12個成員的雙邊貿易額在2024年超過2,186億美元，占年度貿易總額的25.14%，雙邊累積投資額佔整體比重超過四分之一。此外，台灣半導體產業在全球供應鏈具龍頭地位，可幫助打造CPTPP產業生態系，提升CPTPP供應鏈韌性，台灣加入有利協定整體正向發展、創造多贏。

歐江安表示，台灣於2021年遞件，已符合「奧克蘭原則」（Auckland Principles）各項要件，台灣經濟發展符合CPTPP高標準，具有長年遵循國際貿易承諾的良好紀錄，且各會員國對台灣的準備程度均甚瞭解。她呼籲跳脫地緣政治考量藩籬，儘速成立台灣入會工作小組，台灣加入將使CPTPP更強大。

歐江安強調，今年5月CPTPP相關會議聯合聲明重申歡迎符合「奧克蘭原則」的經濟體加入，並首度承諾將「即時」討論入會申請案，台灣為自由貿易的堅定守護者，無論貿易投資環境、貿易法規、勞動標準及市場開放等均為高標準實踐。台灣已經做好各項準備，期待與各CPTPP成員國協力重振全球自由貿易體系，創造互利共榮。

