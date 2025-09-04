「琵琶」颱風直衝日本　低壓帶靠台「連3天雨勢加大」

記者李姿慧／台北報導

「琵琶」今(4日)凌晨生成，朝日本九州移動，後續將轉彎影響關東和關西，國人前往日本要留意。未來一周台灣天氣悶熱、有午後雷陣雨，台灣南邊有大低壓帶且將北移往台灣靠近，周六到下周一水氣增多，降雨將擴大。

▲低壓帶和南方雲系將北移靠近台灣，周六到下周一降雨增多。（示意圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署預報員趙竑表示，位於日本九州南方的是今年第15號颱風「琵琶」，未來朝北往九州移動，後續慢慢偏東北方向，影響關東、關西天氣，提醒前往日本的國人要留意颱風最新動態。

趙竑指出，台灣南邊為大低壓帶區，南海延伸到菲律賓東邊甚至到關島一帶，雲量偏多，會有熱帶系統消消長長往偏西移動，未來一周低壓帶勢力範圍將靠近台灣，屆時水氣將變多。

▲今明兩天降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周降雨分布部分，趙竑說明，今天上午台灣天氣晴朗穩定，受到午後熱力作用影響，要留意有午後雷陣雨，今天整體降雨集中在西半部和東半部山區，有午後降雨，南部近山區平地、西半部山區中午過後有局部大雨；明天太平洋高壓勢力增強，雖會有午後降雨，但降雨量跟今天相比沒那麼大。

周六後水氣將增多，趙竑指出，隨低壓帶靠近台灣附近和偏東風影響，東半部整天有不定時局部性陣雨，西半部要留意午後降雨，特別是南部、中部以北山區，午後有局部短延時大雨。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

趙竑進一步表示，周日和下周一受南方雲系北移影響，花蓮、台東甚至南部，整天有機會出現局部性陣雨或雷雨，中部以北中午過後有午後大雷雨；下周二、下周三太平洋高壓勢力再度增強，降雨量質變小，西半部、東半部山區留意有午後雷陣雨。

趙竑提醒，未來一周以午後雷陣雨為主，且將伴隨雷擊、強陣風，沒有降雨時感受悶熱，高溫約33到35度，局部近山區溫度更高，水氣豐沛，感受悶熱。