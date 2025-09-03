　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣交通1年死3000人　德媒提醒外國人：比911恐攻喪生人數還多

▲▼過馬路,斑馬線,行人,路人。（圖／達志影像／示意圖）

▲斑馬線示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣的交通安全問題長期困擾著民眾和外來旅客，近年來更是屢創新高。2022年全台交通事故高達37萬5000多件，造成逾3000人死亡，傷者更突破38萬人。對此，德國媒體《bne IntelliNews》做了專題報導，直言台灣因交通事故的死傷高於美國911恐攻喪生的總人數，並提醒遊客來台前要三思。

德媒《bne IntelliNews》指出，台灣騎乘100至150CC機車的騎士尤其危險，死亡人數逼近2000人，行人也不容忽視，當年就有約400人命喪街頭。平均每天超過8人因交通事故喪命，其中行人受害比例不斷攀升。

2024年事故數再度增加，全年接近40萬件，行人死亡人數超過360人，僅前9個月就有逾29萬件交通事故，導致2000多人死亡、38萬6000人受傷。CNN曾形容台灣是「行人的地獄」，這句話不僅引發國內外關注，也讓政府一度感到尷尬，但相關爭議很快被淡忘，交通亂象依舊。

造成台灣行人安全堪憂的主因之一，是都市道路設計不完善。《bne IntelliNews》引述《中央社》的統計，寬度超過12公尺的道路中，近半數沒有規劃人行道或僅以綠色油漆劃出區域。即使有專用步道，常被違停機車、攤販或汽車占用，警察對這些違規現象多半視而不見，民眾也逐漸習以為常，路權觀念薄弱。

報導指出，台灣駕駛人普遍缺乏交通規則意識，闖紅燈、突然變換車道不打方向燈、不禮讓行人等行為屢見不鮮。行人彷彿每天都在冒險過馬路。2022年12月台中曾發生母子遭公車左轉撞死事件，隔年台南又有3歲女童因汽車違規左轉過世，雖然政府啟動偵查並展開檢討，卻未見明顯改善，社會輿論也很快淡化。

網路上不乏行人遭無視的影片，例如有民眾拍下橫越斑馬線時連續25輛車未停讓，引發「台灣真的是行人地獄」等熱議。有外籍居民坦言，警察執法極為稀少，交通違規幾乎成為常態，地方政府缺乏統一標準，導致路權保障形同虛設。

除了都市亂象，台灣部分道路也潛藏危機。像蘇花公路因路幅狹窄、易坍方，過去常有致命事故，儘管2020年後進行安全改善，但大型車輛超速肇事仍時有所聞。全台機車數量高達1460萬輛，佔總人口逾半，機車事故死亡率居高不下，與汽車、公車、貨車混行，讓道路變得更加複雜危險。

雖然政府陸續推動行人保護新制與增設監視器，罰款卻偏低，執法力道有限，違規者多半不以為意。直到2025年5月，一名高齡駕駛在校門口撞死4人、傷11人，政府才宣布改革，包括提前換照及加強老人駕駛測試，預計2026年才正式施行。《bne IntelliNews》引述《TVBS》數據表示，2025年前兩個月交通死亡人數降至6年最低，但改善幅度有限。

《bne IntelliNews》表示，台灣交通事故每年死亡人數遠超美國911事件，甚至等同溺水、火災、工安事故總和的6倍。這不僅反映基礎建設老舊、機車文化盛行、警力執法不足等多重結構性問題，也顯示改革步伐緩慢，「在這種情況未改善之前，於台灣街頭行走仍充滿風險，這是任何現代民主國家都不該容忍的。對於海外有意前來台灣、感受台灣種種美好的人，也應在預訂機票前再三考慮。」

09/02 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

交通安全台灣死傷人數交通事故改革

