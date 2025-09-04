歇腳亭將退出台灣市場？中南部僅剩3門市　台南店9月底結束營業

▲連鎖茶飲品牌「歇腳亭Sharetea」之聯發國際餐飲事業董事長鄭凱隆。（圖／聯發提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣知名飲料品牌歇腳亭，創立於1994年，最早從台中發跡，以現煮茶飲和嚴選食材打響名號，迅速成為手搖飲市場的先驅之一。豈料，歇腳亭台南新營復興店宣布營業到月底，讓台灣的分店從3間剩下2間。

歇腳亭早年在全台拓展數十間門市，並以「好茶現泡、真材實料」作為品牌核心精神，吸引大量忠實顧客。不過，近年來歇腳亭在台灣的據點大幅縮減。

根據官網資訊，目前僅剩下台中逢甲文華店、西屯中科店以及台南新營復興店3家門市。其中，新營復興店已於日前公告，將營業至今年9月30日，結束後台灣僅剩兩家門市繼續服務消費者。

新營復興店在臉書發文表示，因為合約即將到期，總部單方面採不續約的方式結束台灣歇腳亭門市，因此他們只能決定停止營業，也預估台灣歇腳亭將吹熄燈號。

除了原有品牌，歇腳亭的集團近年也積極推動新型態手搖飲品牌「UG」，主打創新飲品組合與年輕化行銷策略，期望以嶄新形象吸引新世代消費者，重新搶攻台灣手搖市場。

值得一提的是，歇腳亭早已將發展重心轉向海外市場，目前在全球擁有超過500家門市，遍及美國、加拿大、澳洲、東南亞等地，成為台灣手搖飲料品牌國際化的重要代表。