德州新法案！提供墮胎藥恐挨告「醫師也不例外」　檢舉還有錢拿

▲民眾走上街頭，抗議最高法院推翻「羅訴韋德案」的裁定。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國德州議會3日通過最新法案，允許任何民眾起訴在德州向患者生產、配送、開立墮胎藥物的醫師及業者，勝訴者至少可獲10萬美元（約新台幣306萬元）賠償金。該法案已送交共和黨籍州長艾伯特（Greg Abbott）簽署，預料將成為正式法律。

自從美國最高法院3年前推翻保障全美婦女墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）之後，使用墮胎藥物終止妊娠的婦女大幅增加。目前8個民主黨執政州份實施「保護性法律」，允許醫師透過郵寄方式，將墮胎藥物寄送至全美各地患者手中。

不過，德州通過的最新法案，旨在遏止藥物流產日益普及，以及防範墮胎藥流入德州，大幅擴張可被起訴的對象範圍。不論婦女是否實際服用墮胎藥物，參與過程的醫師、郵寄物流服務商、藥品分銷公司都可能面臨訴訟與罰款。

《華盛頓郵報》報導，該法案排除其他州份的保護法作為抗辯理由，但勝訴者能否實際獲得賠償金仍有疑慮，遏止墮胎藥物的效果也依然未知。

提倡該法案的德州生命權組織（Texas Right to Life）主席席戈（John Seago）表示，要阻止這種「走私」墮胎藥物到德州的危險做法。

不過，德州民主黨參議員艾爾瓦拉多（Carol Alvarado）痛批該法案如同「監視」，並警告「這項法案只有在德州人互相對立時才會奏效。」德州公民自由聯盟（ACLU of Texas）政策專員華萊士（Blair Wallace）也抨擊，此舉是要「鄰居監督彼此的生育生活，進一步隔離懷孕的德州人，並且懲罰那些想要照顧她們的人。」