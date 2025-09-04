　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

德州新法案！提供墮胎藥恐挨告「醫師也不例外」　檢舉還有錢拿

▲▼民眾走上紐約街頭抗議最高法院在推翻「羅訴韋德案」的決定。（圖／路透）

▲民眾走上街頭，抗議最高法院推翻「羅訴韋德案」的裁定。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國德州議會3日通過最新法案，允許任何民眾起訴在德州向患者生產、配送、開立墮胎藥物的醫師及業者，勝訴者至少可獲10萬美元（約新台幣306萬元）賠償金。該法案已送交共和黨籍州長艾伯特（Greg Abbott）簽署，預料將成為正式法律。

自從美國最高法院3年前推翻保障全美婦女墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）之後，使用墮胎藥物終止妊娠的婦女大幅增加。目前8個民主黨執政州份實施「保護性法律」，允許醫師透過郵寄方式，將墮胎藥物寄送至全美各地患者手中。

不過，德州通過的最新法案，旨在遏止藥物流產日益普及，以及防範墮胎藥流入德州，大幅擴張可被起訴的對象範圍。不論婦女是否實際服用墮胎藥物，參與過程的醫師、郵寄物流服務商、藥品分銷公司都可能面臨訴訟與罰款。

▲▼▲在得知最高法院多數人準備推翻羅伊訴韋德墮胎權裁決的意見草案後，抗議者在美國最高法院外舉行抗議。 （圖／路透）

▲▼▲在得知最高法院多數人準備推翻羅伊訴韋德墮胎權裁決的意見草案後，抗議者在美國最高法院外舉行抗議。 （圖／路透）

《華盛頓郵報》報導，該法案排除其他州份的保護法作為抗辯理由，但勝訴者能否實際獲得賠償金仍有疑慮，遏止墮胎藥物的效果也依然未知。

提倡該法案的德州生命權組織（Texas Right to Life）主席席戈（John Seago）表示，要阻止這種「走私」墮胎藥物到德州的危險做法。

不過，德州民主黨參議員艾爾瓦拉多（Carol Alvarado）痛批該法案如同「監視」，並警告「這項法案只有在德州人互相對立時才會奏效。」德州公民自由聯盟（ACLU of Texas）政策專員華萊士（Blair Wallace）也抨擊，此舉是要「鄰居監督彼此的生育生活，進一步隔離懷孕的德州人，並且懲罰那些想要照顧她們的人。」

