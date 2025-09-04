下一個輪到紐奧良！　川普又放話「派國民兵」2周內搞定犯罪

▲川普已在華盛頓特區部署約數千名國民兵。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普3日表示，正考慮派遣聯邦部隊「國民兵」（National Guard）前往紐奧良，解決當地犯罪問題，甚至宣稱2週內就能達成目標。

NBC報導，川普在白宮橢圓形辦公室接受採訪時說，「我們大概會前往路易斯安那州的紐奧良（New Orleans），那裡有犯罪問題。」他很有自信地表示，「我們會在兩週內解決這個問題，比華盛頓特區（Washington, D.C.）還要容易。」

他宣稱，路易斯安那州共和黨籍州長藍德瑞（Jeff Landry）「希望我們進駐並整頓這個國家原本很美好，現在卻變得相當艱困糟糕的地區。」事實上，藍德瑞也確實在X轉發川普的影片，並表示將會接受總統的幫助。

不過，紐奧良市長肯崔（LaToya Cantrell）辦公室及警察局發布聯合聲明強調，該市一直與聯邦夥伴密切合作，包括路易斯安那州州警察，「這種合作模式對我們成功持續降低犯罪率至關重要。」市政府數據顯示，與去年同期相比，紐奧良整體犯罪率已經下降21.5%。

紐奧良市議會主席莫瑞爾（JP Morrell）強烈反對軍事介入，批評「考慮派遣國民兵進入另一個未請求協助的美國城市非常荒謬。國民兵並非專業執法人員，他們無法解決犯罪、偵訊證人，也沒有接受民事執法的訓練。」該區民主黨籍眾議員卡特（Troy Carter）也表態反對，強調「把紐奧良街頭軍事化，絕非解決方案。」

▲川普放話，要對多座民主黨執政城市，派遣國民兵。（圖／路透）



川普已在華盛頓特區部署數千名國民兵，並增派聯邦執法人員，包括聯邦調查局（FBI）探員及邊境巡邏人員等，宣稱旨在維護治安、打擊犯罪。他也多次威脅對紐約市、芝加哥、巴爾的摩等民主黨執政大城市採取類似措施，如今警告名單又增添紐奧良。

但據警方數據，川普宣布派遣國民兵進駐華盛頓特區時，與去年同期相比，首都暴力犯罪已經下降26%。在芝加哥，槍擊案也比去年少了35%。批評者認為，川普此舉已經越權。