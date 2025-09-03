93軍人節慰勞海巡弟兄　管碧玲赴宜蘭致贈加菜金

▲管碧玲赴宜蘭慰問海巡，蘇澳漁會贈罐頭致意。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

適逢9月3日軍人節，海洋委員會主任委員管碧玲特別前往宜蘭地區，親赴龜山島、蘇澳安檢所、第一二岸巡中隊、第七（蘇澳）海巡隊及宜蘭查緝隊等基層單位，向長期戍守海疆、維護治安、守護漁民安全的海巡官兵，致上最誠摯的敬意。管主委期許全體同仁秉持「國家、責任、榮譽」的信條，持續精進專業、善盡職責，為保障國人生命財產安全貢獻力量。

除親自頒發加菜金慰勉官兵辛勞外，主委管碧玲也逐一與基層人員親切交流，展現高度關懷與支持。此外，她專程拜訪蘇澳區漁會，與漁業先進就遠洋漁業發展、鬼頭刀漁業改進計畫（FIP），以及國內波特船管理等議題交換意見，深入傾聽地方心聲。

蘇澳區漁會以實際行動表達對海巡人員的敬意，由理事長陳萬復、常務監事李政祈及總幹事陳春生共同致贈50箱、共1,200罐南方澳特產鯖魚罐頭，由管主委代表受領。這不僅是物資上的心意，更象徵地方對海巡人員的深厚感謝與誠摯祝福。

管碧玲表示，海巡人員全年無休、堅守第一線，面對海上突發事件與灰色地帶襲擾等挑戰，始終展現專業與韌性，確保海域秩序與國人生命財產安全，充分體現守護「國安、治安、平安」的能力。未來將持續傾聽地方心聲，強化漁業安全、促進產業發展，讓基層海巡與地方漁民攜手共榮，共創海洋永續。