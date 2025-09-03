快訊／民進黨成立選舉對策委員會　備戰2026地方大選

▲民進黨中常會後由發言人韓瑩轉述主席賴清德致詞。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（3日）召開中常會，會中通過成立2026年選舉對策委員會，備戰2026地方選戰。據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德致詞時表示，選對會目標就是為國家找出最優秀、最適當的人選，有兩點提醒，第一，爭取提名的過程，嚴禁發生相互攻訐、傷害本黨形象，以及影響公平競爭的行為；第二，爭取提名的過程，不得違反黨的《公職候選人提名條例》和國家的 《公職人員選舉罷免法》規定。

今日會中通過成立2026年選舉對策委員會，由邱義仁、徐國勇擔任共同召集人，成員包含王定宇（湧言會）、張宏陸（蘇系）、陳茂松（正國會）、莊瑞雄（英系）、陳培瑜（民主活水）、林益邦（綠色友誼連線）、劉維鈞（新潮流）。

據轉述，會中賴清德致詞時表示，在823公投與罷免投票過後，曾向國人表達，對於政府施政不足之處，執政團隊會時時深自檢討，也必須調整改變。因此，過去這段時間，中央黨部、行政院與國安團隊，已經完成了人事改組，希望在隊形調整後，民進黨全體上下能夠一起持續向前邁進，共同面對接下來的各項挑戰。

賴清德指出，為了辦理2026年大選提名相關作業，今天，中常會將依照《民主進步黨2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例》，提案成立「2026年選舉對策委員會」。2026年的地方大選，不論是對民進黨的執政路線，或國家的未來發展，都至關重要。

賴清德強調，今天成立選對會，「我們只有一個目標，就是全黨團結一致」，為黨、為地方、為國家、為全民，找出最優秀、最適當的人選，爭取人民的信任，全力打贏2026年地方大選。提名選拔的過程，一定會有競爭，有兩點提醒，希望未來在競爭提名的過程中，所有黨員同志必須特別注意。

賴清德列舉，第一，爭取提名的過程，嚴禁發生相互攻訐、傷害本黨形象，以及影響公平競爭的行為。第二，爭取提名的過程，不得違反黨的《公職候選人提名條例》和國家的 《公職人員選舉罷免法》規定。

賴清德強調，提名的競爭，必須是良性競爭，且應秉持「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，來提出對地方發展、對人民福祉有利的政策，爭取選民的支持，贏得這場選舉。