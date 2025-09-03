　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

白推修法廢勾串之虞可羈押　前檢察官挺：實務上沒有證人不說謊

▲高檢署前主任檢察官的呂丁旺。（圖／民眾黨團提供）

▲高檢署前主任檢察官的呂丁旺。（圖／民眾黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立法院黨團提《刑事訴訟法》第93、101條條文修正草案，刪除「勾串共犯或證人」的羈押事由，明定「無其他替代手段」且有「具體」事實足認為有逃亡或滅證之虞，才得以羈押。對此，高檢署主任檢察官的呂丁旺表示，所謂「有事實足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者」，可以說是20世紀的遺毒，進入21世紀後，各種智慧型犯罪層出不窮，不能停留在以證人所說的話來定犯罪嫌疑人的罪責，且訴訟實務上，會發現沒有哪一個證人不說謊的。

民眾黨團3日表示，按現行《刑事訴訟法》條文，檢方只需「臆測」被告「可能」勾串共犯或證人，即可向法院聲請羈押，完全違背憲法「無罪推定原則」與釋字665號解釋，嚴重侵害人權，因此黨團已提出修法，明示在法院審理過程中不可以「勾串共犯或證人之虞」做為羈押理由，而要「無其他替代手段」且有「具體」事實足認為有逃亡或滅證之虞，才得聲請羈押。

民眾黨團說，但法務部與「劍青檢改」卻死抱著「有罪推定」、「押人取供」當作辦案工具，挑釁此修法沒有法界人士支持，然而法務部與劍青檢改的論述，根本經不起現代社會與進步價值之檢視。

民眾黨團也說，上週，台灣陪審團協會發出聲明稿支持本黨團，表示此修法是台灣司法改革契機，可使台灣人的人權與民主自由獲得基本保障；而真理大學法律系系主任吳景欽也公開痛批，檢察官們的反對是死抱著「自白是證據之王」的落後觀念，只想著押人取供，擁護威權思想。

此外，民眾黨團3日指出，呂丁旺也表達了類似想法，並提供民眾黨團的相關意見： 第一、「足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者」修正為「有具體事實足認為有湮滅、偽造、變造證據之虞者」，與刑事訴訟人權現代化思潮暨刑事訴訟的變革趨勢相符，殊值贊同」。

第二、「原規定『有事實足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者」的立法背景，係在往昔「以自白為中心的刑事訴訟制度』下的產物，二次戰後，日本司法界體察到，依自白辦案，或者依賴供述證據，理所當然會造成眾多的冤、假、錯案，乃改採「以物證為中心的刑事訴訟制度」，因此，所謂『有事實足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者』，可以說是20世紀的遺毒」。

第三、「進入21世紀後，各種智慧型犯罪層出不窮，所講究的是科技偵查與科學辦案，不能停留在以證人所說的話來定犯罪嫌疑人的罪責，而且，訴訟實務上，你問問有辦案經驗的法官、檢察官，會發現沒有哪一個證人不說謊的，德國有句調侃他人欠缺誠信的俗話『你就像法庭上的證人一樣』，所以如果沒有物證，僅憑人證，就要入人於罪，那是現代憲法人權的最大反動，何况在未定罪之前，就要將一個不知是否有罪的人先關押幾個月，卸除其刑事訴訟的『防禦權』，以『押人取供』來證明被告有罪，進而取代物證，蔑視「無罪推定原則」的普世價值，原規定不修正，會一再的成為司法濫權、恣意關押的藉口，之後，每一個人，包括我們大家，都有可能成為此一不當法條的被害人」。

民眾黨說，台灣司法必須進步，不能再受舊時代威權體制遺毒所害。更不能再僅憑拼湊的物證，被羈押取得的人證，構陷人入於罪，那是現代憲法人權的最大反動與諷刺。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中山女高學生「校長室前吃便當」爭取訂外送
10歲、7歲小姊弟「餓到癱軟躺床」！家中滿地髒亂　現況曝光
鄧愷威「解鎖」大聯盟生涯首次板凳清空！雙方爆衝突
賴慧如「中彈」領便當下車　含淚告別八點檔
快訊／毒駕嗎啡超標1106倍　逆撞康橋7童判決出爐
快訊／雨區擴大　16縣市大雨特報
iPhone 17系列預估售價出爐！
賓賓哥正式道歉了！　遭炎上發聲
女1天接7人猝死！　男客幫逃跑下場慘

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

若私下遇到徐巧芯會願意合照？　王世堅：只要她不比中指我都ok

下令部長站上溝通第一線　卓榮泰：不排除主動啟動兩院協商

白推修法廢勾串之虞可羈押　前檢察官挺：實務上沒有證人不說謊

坦言政策論述要改進　卓榮泰：時間縮短、文字圖片要更清楚

拋「6大司法改善建言」　陳佩琪嘆切膚之痛：大家一起救救司法吧

王世堅提蔡英文3辭黨主席讚「灑脫」　被問「劍指賴清德？」急澄清

王世堅籲柯建銘接受民意決定　「相信以他的政治人格最後會接受」

黃國昌列被告嗆放馬過來　綠委轟死不認錯現行犯：哪來本錢囂張？

當國軍後盾！　卓榮泰：2018年至今4次調升軍人薪資

洪秀柱現身中共93閱兵　鍾佳濱酸：還好當年朱立倫有換柱

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

若私下遇到徐巧芯會願意合照？　王世堅：只要她不比中指我都ok

下令部長站上溝通第一線　卓榮泰：不排除主動啟動兩院協商

白推修法廢勾串之虞可羈押　前檢察官挺：實務上沒有證人不說謊

坦言政策論述要改進　卓榮泰：時間縮短、文字圖片要更清楚

拋「6大司法改善建言」　陳佩琪嘆切膚之痛：大家一起救救司法吧

王世堅提蔡英文3辭黨主席讚「灑脫」　被問「劍指賴清德？」急澄清

王世堅籲柯建銘接受民意決定　「相信以他的政治人格最後會接受」

黃國昌列被告嗆放馬過來　綠委轟死不認錯現行犯：哪來本錢囂張？

當國軍後盾！　卓榮泰：2018年至今4次調升軍人薪資

洪秀柱現身中共93閱兵　鍾佳濱酸：還好當年朱立倫有換柱

若私下遇到徐巧芯會願意合照？　王世堅：只要她不比中指我都ok

獨家專訪／朴炯植吃馬東石拳頭：跟我臉一樣大！　真實比對太驚人

蕾菈烏雅嘴成真！婚禮爆氣脫口「如果再結第三次婚」　昔日恩愛畫面遭網挖

遏止「炸街猴」橫行　台中環警監取締163輛開罰54萬

「2025世界閩南語金曲盛典」海選開跑 　白冰冰號召徵選閩南語歌王

兩院互動更積極　卓榮泰：主動啟動協商、部長要負責第一線溝通

六都青年買房頭期款曝　1縣市「晚1年買多付百萬」

中橫公路薛家場附近路基修復　今解除限重3.5公噸車輛管制

台中新光三越新招牌高掛　網瘋傳「官宣」9/30復業...館方回應了

國際大廠加速投入　研調估2030年AR眼鏡出貨量達3210萬台

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

政治熱門新聞

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

賴清德回應習近平93閱兵　「台灣不拿槍桿子紀念和平」

33億剩7億！國民黨財劃法公式出包　藍委急喊再修一次

苦苓揭黃國昌6作為邁向「成功之路」

沈伯洋針孔案　醫點1關鍵：常是被害妄想前奏

快訊／綠委楊曜宣布這屆立委當完就退休　已向黨中央表明不再參選

不滿藍營喊軍人加薪　于北辰嗆：想賺錢去當傭兵、不要來國軍騙錢

警方寄發通知書　黃國昌：針對我一人就好

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

揭彭振聲3大證詞直殺柯文哲！　律師：足證柯明知「有圖利問題」

蔡阿嘎遊日本驚見「神似賴清德」武士像　釣出本人親回「這句話」

洪秀柱參加中共93閱兵　回擊陸委會

我飛行員被共機嗆　神反擊：一輩子做奴隸

勞動部傳明年增31億加發生育給付

更多熱門

相關新聞

拋「6大司法改善建言」　陳佩琪嘆切膚之痛：大家一起救救司法吧

拋「6大司法改善建言」　陳佩琪嘆切膚之痛：大家一起救救司法吧

前民眾黨主席柯文哲涉犯京華城案、至今仍在押。對此，陳佩琪今(3日)發出長文表示，司法不是拿來作為消滅政敵的工具，衷心希望就自己這一年的切膚之痛，提出「6大司法疑惑與改善之道」，她喊話，大家是否可以跟她一樣感受到司法的脆弱呢？大家一起來幫幫司法、救救司法吧！

黃國昌怒嗆政府　他轟死不認錯現行犯：哪來本錢囂張？

黃國昌怒嗆政府　他轟死不認錯現行犯：哪來本錢囂張？

批中科院吃案「4月已有檢舉」　黃國昌再爆：還有多個機密遭外流

批中科院吃案「4月已有檢舉」　黃國昌再爆：還有多個機密遭外流

33億剩7億！國民黨財劃法公式出包　藍委急喊再修一次

33億剩7億！國民黨財劃法公式出包　藍委急喊再修一次

民眾黨走讀8警受傷！黃國昌9/15前須到案說明

民眾黨走讀8警受傷！黃國昌9/15前須到案說明

關鍵字：

刑訴法黃國昌民眾黨呂丁旺

讀者迴響

熱門新聞

江祖平怒PO性侵男正面照！

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

YTR蕾菈宣布離婚！

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

江祖平曝性侵男！三立：啟動調查

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

人蛇拐8印尼女來台　1人心臟衰竭身亡

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

即／韓首爾殺人事件　3人傷重身亡！

台積電工程師　公務機當約砲神器

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

蕾菈3年前曝再婚原因「不是衝動」

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

熱門快報

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

即日起至11/2，到台北車站尋找8連霸燈箱，掃描燈箱完成任務就請您喝咖啡，送完為止！

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面