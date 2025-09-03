白推修法廢勾串之虞可羈押　前檢察官挺：實務上沒有證人不說謊

▲高檢署前主任檢察官的呂丁旺。（圖／民眾黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立法院黨團提《刑事訴訟法》第93、101條條文修正草案，刪除「勾串共犯或證人」的羈押事由，明定「無其他替代手段」且有「具體」事實足認為有逃亡或滅證之虞，才得以羈押。對此，高檢署主任檢察官的呂丁旺表示，所謂「有事實足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者」，可以說是20世紀的遺毒，進入21世紀後，各種智慧型犯罪層出不窮，不能停留在以證人所說的話來定犯罪嫌疑人的罪責，且訴訟實務上，會發現沒有哪一個證人不說謊的。

民眾黨團3日表示，按現行《刑事訴訟法》條文，檢方只需「臆測」被告「可能」勾串共犯或證人，即可向法院聲請羈押，完全違背憲法「無罪推定原則」與釋字665號解釋，嚴重侵害人權，因此黨團已提出修法，明示在法院審理過程中不可以「勾串共犯或證人之虞」做為羈押理由，而要「無其他替代手段」且有「具體」事實足認為有逃亡或滅證之虞，才得聲請羈押。

民眾黨團說，但法務部與「劍青檢改」卻死抱著「有罪推定」、「押人取供」當作辦案工具，挑釁此修法沒有法界人士支持，然而法務部與劍青檢改的論述，根本經不起現代社會與進步價值之檢視。

民眾黨團也說，上週，台灣陪審團協會發出聲明稿支持本黨團，表示此修法是台灣司法改革契機，可使台灣人的人權與民主自由獲得基本保障；而真理大學法律系系主任吳景欽也公開痛批，檢察官們的反對是死抱著「自白是證據之王」的落後觀念，只想著押人取供，擁護威權思想。

此外，民眾黨團3日指出，呂丁旺也表達了類似想法，並提供民眾黨團的相關意見： 第一、「足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者」修正為「有具體事實足認為有湮滅、偽造、變造證據之虞者」，與刑事訴訟人權現代化思潮暨刑事訴訟的變革趨勢相符，殊值贊同」。

第二、「原規定『有事實足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者」的立法背景，係在往昔「以自白為中心的刑事訴訟制度』下的產物，二次戰後，日本司法界體察到，依自白辦案，或者依賴供述證據，理所當然會造成眾多的冤、假、錯案，乃改採「以物證為中心的刑事訴訟制度」，因此，所謂『有事實足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者』，可以說是20世紀的遺毒」。

第三、「進入21世紀後，各種智慧型犯罪層出不窮，所講究的是科技偵查與科學辦案，不能停留在以證人所說的話來定犯罪嫌疑人的罪責，而且，訴訟實務上，你問問有辦案經驗的法官、檢察官，會發現沒有哪一個證人不說謊的，德國有句調侃他人欠缺誠信的俗話『你就像法庭上的證人一樣』，所以如果沒有物證，僅憑人證，就要入人於罪，那是現代憲法人權的最大反動，何况在未定罪之前，就要將一個不知是否有罪的人先關押幾個月，卸除其刑事訴訟的『防禦權』，以『押人取供』來證明被告有罪，進而取代物證，蔑視「無罪推定原則」的普世價值，原規定不修正，會一再的成為司法濫權、恣意關押的藉口，之後，每一個人，包括我們大家，都有可能成為此一不當法條的被害人」。

民眾黨說，台灣司法必須進步，不能再受舊時代威權體制遺毒所害。更不能再僅憑拼湊的物證，被羈押取得的人證，構陷人入於罪，那是現代憲法人權的最大反動與諷刺。