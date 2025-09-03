國民黨主席參選爆炸卻無大咖　朱立倫再喊話要「眾望所歸者」

▲國民黨主席朱立倫中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

在台中市長盧秀燕拒絕參選後，國民黨主席改選缺乏重量級人士出馬，演變成中生代參選爆炸情況，現在有意參選者已達9人，幾乎可以組隊打棒球。反朱大將、國民黨前秘書長李乾龍今（3日）受訪表示，大約在三、四天前，有最後一次勸進盧秀燕，但盧不參選的意志堅定，所以大家也不再為難她。國民黨主席朱立倫下午主持中常會時重申，要以大家共同的力量，希望由「眾望所歸」的人來領導國民黨重返執政。

朱立倫說，上週中常會已經在多數中常委提案下，通過這次黨主席選舉受理領表登記延後2週時間，希望能有更多優秀人才參與，但他還是要強調，在2028重返執政為最高目標的情況下，希望由「眾望所歸」，能讓大家團結一致的領導者來領導國民黨重返執政，這是國民黨的最高目標。

朱立倫還說，這段時間絕不放棄，希望以大家共同的力量，由「眾望所歸」者來領導國民黨重返執政。

目前已表態參選國民黨主席者包括孫文學校總校長張亞中、國民黨立委羅智強、前國民黨立委鄭麗文、前彰化縣長卓伯源、前國民黨副秘書長張雅屏、國民黨中常委孫健萍、彰化縣議長謝典林、前國民黨國大代表蔡志弘以及律師李漢中，另，前國民黨副主席郝龍斌、前台中市長胡志強、盧秀燕黨內各方都有人勸進。

