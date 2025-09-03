郝龍斌：郝柏村堅拒中共93閱兵邀請　強調抗戰功績屬於中華民國

▲郝龍斌喊話抗戰真相不容抹滅。（圖／翻攝自Facebook／郝柏村）

記者郭運興／台北報導

中國今（3日）舉行「抗日戰爭暨反法西斯勝利80週年紀念」閱兵，前國民黨主席洪秀柱也赴中出席，遭外界議論。對此，前台北市長郝龍斌透露，中共過去舉辦九三閱兵，多次邀請父親郝柏村出席，他始終堅決拒絕，還勸軍中同袍勿參與，更在聚會明確表達立場「抗戰功績屬於中華民國，不能被錯置或混淆」。郝龍斌也直言，抗戰真相不容抹滅，和平才是永遠的正道。

郝龍斌表示，今天是九三軍人節，也是對日抗戰勝利80週年。父親郝柏村生前常說「歷史就是歷史，不能被扭曲。」

郝龍斌指出，父親過去接受BBC中文網專訪時就曾指出，「中國大陸官方在抗戰宣傳中，把國民黨與共產黨並列，同稱為抗戰的『中流砥柱』，這是不公道的。八年抗戰，正是由蔣委員長一人領導，沒有第二個人」。

郝龍斌透露，中共過去舉辦九三閱兵，多次邀請父親出席，他始終堅決拒絕，還勸軍中同袍勿參與。更在與老友聚會時明確表達立場，「抗戰功績屬於中華民國，不能被錯置或混淆」。

郝龍斌強調，對日抗戰勝利，是中華民族歷史上極為重要的一頁。沒有這場勝利，台灣不可能回到中華民國的懷抱。

最後，郝龍斌說，歷史提醒大家，戰爭帶來的是無可挽回的災難，唯有堅持和平，才是永遠的正道。