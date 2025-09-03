不挺洪秀柱出席九三閱兵　朱立倫斥：中共篡改扭曲8年抗戰史

▲國民黨主席朱立倫中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

今天是九三軍人節，國民黨前主席洪秀柱出席中共九三閱兵，遭外界批評竟甘願與中共同聲同調，背棄歷史、嚴重傷害中華民國尊嚴。國民黨主席朱立倫主持中常會時抨擊，中共想要篡改歷史，宣稱是抗戰中流砥柱、領導抗戰的政黨，這完全不是事實！他也批評，總統賴清德不願大肆慶祝，卻用戰敗國日本的口吻，用「終戰」形容抗戰勝利，「真是國人之恥！」

朱立倫表示，八十年前的今天迎來抗戰、二戰勝利，也終於迎來台灣光復，大家都很清楚在中華民國歷史上，八年抗戰是最苦難、最辛苦、犧牲最多國軍、國人的戰役，但是在全國軍民團結、蔣中正領導下，終於迎來勝利，所以紀念抗戰勝利八十週年是非常重要的日子。

朱立倫說，國民黨做為創建中華民國的政黨、做為領導抗戰的政黨，有責任慶祝、有責任把歷史說清楚，所以國民黨舉辦了一系列重要的抗戰紀念活動跟慶祝活動，明天晚上在晶華酒店也會舉行國際酒會，歡迎各國好朋友共同迎來抗戰勝利以及台灣光復八十週年。

朱立倫強調，八十年前的抗戰，毫無疑問是中華民國政府領導的，是中華民國國軍迎戰日軍，在主要戰場以及二戰有重要貢獻，當年的抗戰領導者，就是蔣委員長也是唯一的領導者，領導的政黨是中國國民黨，中共有參與，但主戰場是由中國國民黨，是由國軍全面抗戰領導勝利，這個歷史的史實不容篡改，也不容扭曲。

朱立倫直言，中共不斷的想要篡改、扭曲歷史，聲稱中共是抗戰中流砥柱、領導抗戰的政黨，這完全不是事實。他話鋒一轉痛批，面對抗戰勝利八十週年，中華民國政府以及總統賴清德卻不願意大肆慶祝或紀念，僅僅以軍人節為由做了一些慶祝活動，這也不是中央主要的大型活動，更糟糕的是竟然以戰敗國日本的口吻，用「終戰」來形容抗戰勝，這真的是國人之恥，怎麼可以用戰敗國的術語，來形容全體抗戰的勝利？

朱立倫感嘆，賴清德今天連自己都不願意承認中華民國的歷史，不願肯定三百萬國軍先烈為國家犧牲奮鬥，不願意肯定數千萬國人為捍衛國土的努力，最終迎來的和平跟勝利，還用日本人口吻講「終戰」，讓所有國軍汗顏，「必須嚴正說明，歷史不容篡改扭曲！」

