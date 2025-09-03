若私下遇到徐巧芯會願意合照？　王世堅：只要她不比中指我都ok

記者杜冠霖／台北報導

藍委徐巧芯成功挺過大罷免，她犒賞10多名助理們，自掏腰包前往捷克員工旅遊，半路上巧遇綠委王義川，徐巧芯假裝是粉絲上前要合照，舉起手機自拍，最後摘下墨鏡露出真面目，讓王義川起身離場「不想理妳啦！」這段插曲也引起網友熱議。對此，綠委王世堅今（3日）受訪時表示，粉絲決定要不要在那個時候去、委員也可以決定接不接受，這很平常。至於若私下遇到徐巧芯願不願意合照？王表示，只要她不比這樣（中指），我都ok。

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者湯興漢攝）



▼徐巧芯出國「假裝粉絲」要跟王義川合照。（圖／翻攝Threads／徐巧芯）



徐巧芯大手筆帶著國會、地方助理超過10人前往捷克員工旅遊，從2日開始整整7天，沒想到才啟程，徐巧芯當晚就在Threads上發布一段約15秒的影片，笑稱「看看我遇到誰」只見她拿著手機在餐廳自拍，原來是巧遇了正在用餐的王義川。徐巧芯戴著墨鏡，假裝是粉絲湊到桌旁詢問王義川「先生你好，我是你的粉絲，可以跟你拍照嗎？」隨後摘下墨鏡笑說「沒有啦，我是你的同事。認出來了嗎？哈哈哈哈」王義川一見來者是她，立刻起身離場，直喊「不想理妳啦！」影片吸引近萬人按讚，熱烈迴響。

徐巧芯回應網友，稱與王義川「超級巧遇」，一開始對方應該是懷疑是不是認識這個人，還開玩笑補充「待會找他推銷粉底液」。影片曝光後，有網友質疑這樣打擾是否妥當？也有網友批評王義川沒風度。

對於這段插曲，王世堅今天面對媒體提問時表示，這他不評論，委員私下的行程，這位委員願不願意接受粉絲打擾，大家自己決定，這是很平常的事，粉絲決定要不要在那個時候去、委員也可以決定接不接受。

媒體也好奇，如果是王世堅私下遇到徐巧芯的話，會願意合照嗎？王世堅則秒回，「只要她不比這樣（中指），我都ok」。