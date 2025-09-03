金正恩訪中「御用廁所」帶著走！　嚴防便便、毛髮洩DNA機密

▲ 金正恩2日抵達北京 。（圖／翻攝新華社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓領導人金正恩出訪中國，3日在北京天安門廣場出席93閱兵典禮。他此行搭乘防彈裝甲列車「太陽號」，而南韓與日本情報單位披露，這輛綠皮火車上除了奢華設備和精緻菜餚以外，還配備專用廁所，為的是防止任何生物特徵資料外洩，避免外界掌握金正恩的健康狀況。

《日經亞洲》報導，金正恩視察北韓境內軍事設施或國營工廠時，個人專用廁所與私人浴室都會隨行移動。知情南韓情報官員透露，「最高領導人的身體狀況對北韓政權有重大影響，北韓特別努力封鎖與此相關的一切，包括毛髮和排泄物。」

金正恩2018年前往板門店南韓一側參加兩韓峰會時，北韓便特地安排專用廁所，避免使用會場設施。同年在新加坡與時任美國總統川普會晤時，金正恩的專用廁所也被空運到當地。

2019年川金二會前夕，金正恩專列停靠中國南寧的畫面引發關注。當時金正恩在車外吸菸，胞妹金與正則手持菸灰缸在一旁服侍。即便只是沾有唾液的菸蒂，也可用來評估金正恩健康狀況，連點菸的火柴也被小心放回火柴盒。

下榻飯店期間，金正恩隨行團隊會徹底清潔房間，清除所有可能含有DNA的毛髮、唾液等痕跡，他使用過的餐具也會徹底清洗乾淨。且在峰會簽署儀式上，金正恩從不使用主辦方提供的筆，而是使用北韓方面預先準備的筆，防止指紋被採集。

出於暗殺疑慮，北韓官員也會嚴格消毒。2018年兩韓峰會時，金正恩的助手便曾在他就坐前消毒椅子，並多次擦拭座椅、靠背和扶手，甚至向空中噴灑消毒劑，確保最高領導人安全。