洪秀柱出席中共93閱兵　簡舒培轟：國民黨有什麼臉號稱中華民國派？

▲洪秀柱。（圖／記者任以芳攝）

記者郭運興／台北報導

中國今（3）日舉行「抗日戰爭暨反法西斯勝利80週年紀念」閱兵，前國民黨主席洪秀柱也赴中出席，遭外界議論。對此，民進黨台北市議員簡舒培表示，洪秀柱歌頌的，不就是當年打敗中華民國的敵人嗎？這根本是打國民黨老祖宗的臉，國民黨還幫她擦脂抹粉？當敵我不分、連羞辱都能吞下，國民黨還剩什麼核心價值？還有什麼臉號稱「中華民國派」？

簡舒培表示，今天中國舉行「九三大閱兵」，紀念抗戰勝利。但弔詭的是，當年抗戰流血流汗的是中華民國國軍，是國民黨的先烈；今天，國民黨前主席洪秀柱竟然跑去北京，替共產黨的閱兵站台搖旗吶喊！

簡舒培批評，洪秀柱歌頌的，不就是當年打敗中華民國、逼得國軍撤退來台的敵人嗎？這根本就是打國民黨老祖宗的臉，對抗戰英烈最大的羞辱！

簡舒培說，更荒謬的是，國民黨中央不但不敢譴責，反而急著幫洪秀柱擦脂抹粉，說什麼「交流是善意」、「出發點是和平」。請問這樣的「和平」，是要用中華民國的尊嚴去換嗎？

最後，簡舒培強調，當你連敵我都不分、連羞辱都能吞下，國民黨還剩什麼核心價值？還有什麼臉號稱「中華民國派」？

▼民進黨議員簡舒培。（圖／記者湯興漢攝）