中國九三大閱兵「三巨頭」同台　民進黨：如邪惡軸心嘉年華

記者杜冠霖／台北報導

中國「九三大閱兵」今（3日）在天安門登場，更要紀念抗戰「80周年」，外界關注，閱兵式上「習近平、普丁、金正恩」三人同框，站上天安門城樓的歷史性畫面。民進黨指出，中共當局的「九三大閱兵」以「反法西斯」為名，但與習近平同台的卻清一色都是威權國家與獨裁者領袖，從俄國、北韓、伊朗到緬甸軍政府等，被國際社會所指控的罪行從「發動侵略戰爭」、「危害人類罪」、「剝奪人民自由」到「實施種族滅絕」無一不有，難怪被外界形容為是「邪惡軸心的嘉年華」。

民進黨中國部指出，第二次世界大戰結束80週年的今天，世界情勢發生了很大的改變，二戰給人類的啟示應該是「反對侵略」、「追求和平」，可是我們卻看到中共當局以「九三大閱兵」來展示其日益擴大的野心。紀念「終戰」的意義原本是「民主戰勝獨裁」，在中共主導下的「九三大閱兵」卻成為了「國際獨裁展」，成為民主和平的最大威脅。

民進黨中國部直言，近年中共在台海、南海、東海等周邊區域頻繁舉行大型軍事演習與製造「灰色地帶衝突」，周邊國家與美歐均視為重大的和平與安全威脅；如今以紀念「二戰」之名，舉行的卻是又一場超大規模的「軍力展演」，把過去或未來將用於恫嚇周邊國家、揚言發動侵略的部隊、裝備與武器拿到世界面前展示，不僅是升級版的「耀武揚威」，更是「窮兵黷武」到了極致，嚴重威脅區域和平，與「紀念終戰」的國際主流聲音相比何其諷刺。

民進黨中國部強調，國際社會已經越來越認清，在台海尋釁滋事、恫嚇威脅、挑動緊張，揚言要「改變現狀」的「麻煩製造者」就是中共；中共也是不斷窮兵黷武、意圖或已經發動戰爭的「邪惡侵略者」一員，與其他的「新軸心國」夥伴一起威脅區域和平、違背普世價值、破壞民主自由。

民進黨中國部指出，無論是中共的「九三大閱兵」活動、聲稱「中共是抗戰中流砥柱」的錯誤史觀、推動「兩岸同修14年抗戰史」與「動員台灣特定人士附和中共統戰論述」的作為，通通都是顛倒事實、扭曲歷史、心懷不軌且後患無窮的行徑，永遠無法成為真正的「歷史」，更不可能獲得台灣人民的認同。