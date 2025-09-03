　
社會 社會焦點 保障人權

人妻外遇3男！只有他要賠正牌尪15萬元　原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

南部一名人夫控訴，妻子小花（化名）在婚姻關係存續期間接連外遇3次，他憤而提告，其中2人已經與他成立調解，僅阿輝（化名）沒有，因而決定對阿輝求償35萬元。雖然阿輝辯稱自己也因為此事離婚，還賠了前妻百萬元，希望法官能駁回人夫的告訴，但最終仍被判處應賠償人夫15萬元。

▲聊是非用圖，男女，兩性，調情，情侶，做愛，性愛。（圖／CFP）

▲阿輝坦承與小花發生過性行為。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，他和小花（現已離婚）原本婚姻關係和諧，2023年間意外得知小花先後與3名男子外遇交往，憤而決定提告，其中2人已經與他成立調解，僅阿輝沒有；此外，阿輝坦承在2021年至2022年間與小花發生過多次性行為，顯然已經侵害到他的權益，因而決定向阿輝求償35萬元。

阿輝坦承與小花發生過性行為，但他強調，小花與人夫的婚姻出現嚴重問題，他和小花日久生情，沒想到人夫將此事告知他當時的妻子，他的婚姻也因此破碎，還賠了百萬元。不過，阿輝經過法院合法通知，並未於最後言詞辯論期日到場。

法官認為，人夫對於自己的主張，有提出LINE對話截圖、小花的自白書等證據為證，阿輝明知小花當時為有配偶之人，仍展開交往並發生性行為，確實已經侵害到人夫的配偶權，考量到雙方的身分、教育程度、職業、經濟能力等因素，最終判他應賠償人夫15萬元較為適當，全案仍可上訴。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

