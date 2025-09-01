高雄人妻偷吃學長喊「是Gay蜜」遭婆婆神套話　人夫氣炸怒告

▲偷情示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄地方法院日前審理一起損害賠償案，主角小黎（化名）控訴妻子陳姓女子與黃姓男子（現役軍人）在婚姻存續期間發展超越朋友的親密關係，導致婚姻破裂，請求精神慰撫金賠償。法院審酌相關事證後，判決陳女與黃男須連帶賠償小黎新台幣10萬元。

根據判決內容，小黎與陳女於2022年5月結婚，育有一對雙胞胎女兒。不久後，小黎因案入獄服刑。陳女與黃男原為國中學長學妹，2023年4月重逢後，黃男明知陳女已婚仍與其互動頻繁。2023年5月，黃男在個人IG公開與陳女及其雙胞胎女兒的合照，並配文「一家人」。

同年6月，黃又發布兩人親密合照，陳女也在自己的IG主頁標註黃男帳號，旁邊加上鑽戒及愛心符號，象徵戀人身分。2023年7月間，陳女甚至在通訊軟體中，被小黎的母親套話坦承另交男友，並透露偶爾住在男友家。

面對指控，陳女與黃男否認有婚外情，強調彼此僅為「姐妹」或閨密，並稱黃男為同性戀者，兩人親密合照只是姐妺情誼。陳女表示，向婆婆提及交男友一事只是氣話，並未真正與黃男交往。

不過，法院調查對話紀錄及IG貼文，認定雙方行為已逾越一般朋友界線，足以動搖小黎對婚姻的信賴，破壞家庭生活的圓滿與幸福。

法官指出，「侵害配偶權」不僅限於通姦，凡夫妻一方與他人發展超越正常社交的親密關係，影響婚姻生活即屬不法。考量雙方身分、經濟狀況及實際情節，法院判定陳女與黃男須連帶賠償小黎10萬元精神慰撫金，全案可上訴。