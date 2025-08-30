退休高官搞上女公務員！傳鳥照「進進出出」　辯：刺激性功能

▲台中一名已婚退休官員偷吃女公務員，鹹濕對話也因此曝光。（示意圖／CFP）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名已婚的卓姓高階官員退休後，偷吃女公務員小美(化名)，不僅多次自拍生殖器照傳給小美看，還表示「弟弟要進進進出出」、「和妹妹一起感覺彼此的情慾交流」，兩人相約到礁溪「緊密結合」，猶如熱戀情侶，被正宮和告上法院。全案經台中地院審理，法官認定兩人侵害配偶權，要連帶賠償正宮40萬元。可上訴。

正宮表示，她和卓結婚25年，婚後育有3名子女。去年她察覺卓舉止有異，多次詢問他是否外遇，卓卻都否認，卻在今年2月被她抓包偷吃，發現卓在LINE上和女公務員小美對話親暱，卓不僅自稱「老公」，還喊小美「老婆寶貝」、「親愛的」，兩人大聊露骨的性愛話題，卓甚至傳送自己的性器官照給小美，喊話想發生性關係。

正宮指出，卓在今年2月19日，就提早訂好情人節的飯店，2人也在情人節當天出遊，事後一起回味當日性愛過程，卓還傳送「人家都在回想我們一起纏綿悱惻的愛撫，及礁溪第一次跟老婆寶貝真正緊密結合，在裡面溫存的回憶」、「一直在想著今天弟弟用力XX妹妹的情形呢！」、「好想跟老婆寶貝親密愛撫，然後甜蜜的愛愛哦」、「弟弟要進進進出出，在裡面和妹妹一起感覺彼此的情慾交流」、「人家每天都嘛想著要舔吻妹妹呢」等語，且在之前就多次相約出遊和上床，讓她無法容忍，將兩人一起告上法院，連帶求償60萬元。

卓男則在庭審時說，他和正宮在2024年下半年就有離婚共識，並協議才分配財產，只是兩人工作忙碌，才因此耽擱未積極處理。而他和小美也不是情人，情人節那天他雖和小美出遊，但因考慮他的左腳踝長期運動傷害，無法長時間走路，才會事先安排汽車旅館休息，並沒有發生性行為。在LINE中關於性愛的言論，是為了避免他性功能退化，才用這個方式想像刺激，並抒發內心苦悶。

小美也辯稱，她挨告後才知道卓男還沒離婚，且兩人也只是聊得來的朋友，LINE上的親密對話都是卓男單方面傳送，她只當作成人間之玩笑，並沒有認同或回應。

不過法官檢視相關證據後認為，小美在網路交友認識卓男時，或許還不知道卓男已婚，但後來兩人成為臉書好友，小美應可看到卓男的臉書感情狀態為「已婚」。另卓男言詞尺度之大，顯然已逾越一般人可接受的開玩笑尺度，然而小美非但沒有制止，還和卓男極頻繁聯絡、相約出遊、入住摩鐵，互動猶如親密戀人，兩人已侵害配偶權，審酌正宮為老師，卓男為退休公務員，小美為九等公務員等情，判卓男和小美要連帶賠償正宮40萬元。可上訴。