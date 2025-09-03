疑妻外遇偷錄LINE對話　夫捉姦反挨告！賠8萬元

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）因懷疑小美（化名）在婚姻關係存續期間外遇A男，於是偷偷查看小美手機中的LINE對話紀錄，並錄影當作訴訟證據，結果捉姦不成，反而害自己挨告。台北地院法官日前審理之後，判阿強應賠償小美、A男各4萬元。

▲阿強懷疑小美外遇，偷偷錄下對方手機中的LINE對話紀錄，反而害自己吃上官司。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

小美和A男在判決書中主張，阿強和小美原本是夫妻，因為阿強認為小美在婚姻關係存續期間與A男過從甚密，竟在2022年9月間未經小美同意，擅自輸入事先取得的密碼解鎖手機，並在查看手機內的LINE對話紀錄之後，用他自己的手機錄下相關對話內容。

小美和A男強調，他們直到挨告侵害配偶權的民事訴訟才知道此事，阿強的行為顯然已經侵害到兩人的隱私權，因而決定提告各自求償50萬元的精神慰撫金。

阿強則辯稱，小美在婚姻關係存續期間確實與A男有親暱互動，兩人甚至在LINE對話中互表愛意，雖然侵害配偶權的訴訟遭到駁回，但他那麼做只是為了維護自己的配偶權、婚姻權，錄影的訊息也都用於訴訟舉證，並無外流，況且關於這件事情，他已經坦然面對刑事責任。

經查，刑事訴訟部分，阿強確實因為涉犯竊錄非公開談話罪，被法院判處拘役40日，得易科罰金4萬元確定。

民事訴訟部分，台北地院法官表示，阿強竊錄小美與A男的非公開談話，的確侵害到兩人的隱私權，且情節重大，考量到雙方的身分、地位、經濟能力等因素，最終判他應賠償小美、A男各4萬元較為適當，全案仍可上訴。